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РИА Новости

США подготовили на Украине достаточно военных для использования Javelin

05:20 04.10.2019
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© Фото : Михаил Палинчак/ Пресс-служба президента УкраиныИспытания американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin) на военном полигоне на Украине
Испытания американских противотанковых ракетных комплексов Джавелин (Javelin) на военном полигоне на Украине
© Фото : Михаил Палинчак/ Пресс-служба президента Украины
Испытания американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin) на военном полигоне на Украине. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. США подготовили на Украине достаточно военных для использования закупаемых американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, заявил командующий Европейским командованием США и главком НАТО в Европе Тод Уолтерс. По его мнению, имеет смысл начать новые поставки этого оружия.
В четверг стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Украине второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin почти на 40 миллионов долларов. Речь идет о "продаже 150 ракет Javelin и связанного с ними оборудования и технической поддержки". Кроме ракет украинские власти намерены купить десять пусковых установок к ним.
"Украинские военные очень рады Javelin… Полагаю, что с учетом того количества военных инструкторов, которое у нас есть на Украине, должно быть достаточное количество солдат, способных принять эти средства (ракетные комплексы), разместить (в войсках) и продуктивно использовать их. И я думаю, что мы как раз подошли к тому моменту, когда мы можем сказать: "Да, я думаю, что еще больше этих (комплексов), наверное, поможет", - заявил Уолтерс на брифинге в четверг.
"И сейчас, это мой совет как военного, я думаю, мы должны идти дальше в этом вопросе в связи с положительным результатом, потому что они (Украина) лучше могут защищать свою суверенную территорию", - добавил генерал.
Пентагон в Вашингтоне
3 октября, 20:19РИА Новости
Пентагон пообещал наверстать задержки в военной помощи Украине
Покупка Украиной ракет Javelin вызвала новый интерес в США на фоне предположений о давлении президента Дональда Трампа на украинское руководство. Кроме того, американские СМИ обнаружили, что ушедший на прошлой неделе в отставку спецпредставитель США по Украине Курт Волкер одновременно занимался урегулированием в Донбассе, лоббировал поставки Киеву Javelin и состоял в двух организациях, имеющих финансовые связи с производителем Javelin - корпорацией Raytheon.
В четверг представитель Пентагона заявил, что минобороны США наверстывает задержки в военной помощи Украине и рассчитывает, что в конечном итоге все выделенные на финансовый год средства удастся потратить в указанный срок.
Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампу, заподозрив в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Джо Байден является одним из претендентов-демократов в президентской гонке 2020 года.
Демократы считают, что Трамп грозил Украине задержкой военной помощи, если против Байдена не будет проведено расследование. Бюджет Пентагона на завершившийся 30 сентября финансовый год предусматривает выделение Украине 250 миллионов долларов на помощь в области безопасности.
Президент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне
24 сентября, 08:28Радио Sputnik
СМИ: Трамп решил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Поставку на Украину первой партии Javelin - 37 пусковых установок и 210 ракет на общую сумму 47 миллионов долларов - США одобрили в марте 2018 года.
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Импичмент Дональда ТрампаХантер БайденСитуация на УкраинеJavelin (ПТРК)Дональд ТрампГосударственный департамент СШАВ мире
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