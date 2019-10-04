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РИА Новости

В Польше назвали способ перестать зависеть от российского газа

05:08 04.10.2019 (обновлено: 14:13 04.10.2019)
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© Фото : Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A.Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
© Фото : Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A.
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Польша полностью откажется от российского газа к концу 2022 года при завершении строительства нового газопровода и расширении СПГ-терминала, заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире "Польского радио".
"На настоящий момент у нас самая большая часть поставок газа идет из России. Это долгосрочный контакт, от которого мы откажемся в конце 2022 года", — сказал он.
По словам чиновника, импорт голубого топлива будет осуществляться через другие направления, в частности, с помощью СПГ-терминала в Свиноуйсьце и газопровода Baltic Pipe, который планируют достроить в 2022 году.
"Этот газопровод, а также расширенный терминал — это наш стратегический выход из сложившейся зависимости от россиян. После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет поступать с другого направления", — заключил он.
Среди таких направлений Наимский назвал США и Катар.
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Россия начала топить по-настоящему: почему Польша нам платит
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Петр НаимскийПольшаКатарРоссияСШАВ миреЭкономика
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4 октября, 05:38
ЛКЛысый Кучерявый
80161000
А в этом Свино-как его там, СПГ сам появится!? Его ведь их амер-ские партнеры у нас и покупают, а потом полякам толкают под видом своего!))
4 октября, 07:00
Дмитрий
67150000
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