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РИА Новости

Ученый рассказал, какие виды животных наиболее уязвимы к изменению климата

04:25 04.10.2019
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© Фото : Conservation InternationalУченым удалось открыть новые виды животных в тропиках Суринама
Ученым удалось открыть новые виды животных в тропиках Суринама
© Фото : Conservation International
МОСКВА. 4 окт - РИА Новости. Наиболее уязвимыми к вымиранию будут обитатели тропических островов и горных хребтов, сообщил РИА Новости директор зоологического музея МГУ Михаил Калякин во Всемирный день защиты животных, который празднуется 4 октября.
В 2015 году ученые сообщили о начавшейся эпохе вымирания животных на Земле, шестого за историю планеты. С этого момента вышло несколько работ, подтверждающих первоначальный вывод ученых. Такое стремительное вымирание связывают с резким повышением температуры, которое в свою очередь связано с антропогенными парниковыми выбросами.
"Одним из наиболее грозных факторов вымирания видов в будущем считается изменение климата, перед которым окажутся бессильными многие тысячи узко ареальных видов со слабыми способностями к расселению - таких, как эндемики тропических островов или горных хребтов", - сказал Калякин.
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