Ученый рассказал, какие виды животных наиболее уязвимы к изменению климата

МОСКВА. 4 окт - РИА Новости. Наиболее уязвимыми к вымиранию будут обитатели тропических островов и горных хребтов, сообщил РИА Новости директор зоологического музея МГУ Михаил Калякин во Всемирный день защиты животных, который празднуется 4 октября.

В 2015 году ученые сообщили о начавшейся эпохе вымирания животных на Земле, шестого за историю планеты. С этого момента вышло несколько работ, подтверждающих первоначальный вывод ученых. Такое стремительное вымирание связывают с резким повышением температуры, которое в свою очередь связано с антропогенными парниковыми выбросами.