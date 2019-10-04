На избившего до смерти кондуктора в Приморье неоднократно жаловалась мать

ВЛАДИВОСТОК, 4 окт — РИА Новости. На мужчину, который до смерти избил кондуктора трамвая во Владивостоке, до этого неоднократно жаловалась его мать, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По данным СК, 1 октября неизвестный несколько раз ударил металлическим прутом по голове кондуктора — женщину 1965 года рождения. Подозреваемый задержан, это мужчина 1980 года рождения. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть человека. МВД сообщило, что злоумышленник атаковал жертву "без видимых причин", когда выходил последним из трамвая. Задержанного подозревают еще в двух нападениях на сотрудников трамвайного депо.

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в полицию поступало заявление от матери мужчины. По его словам, женщина жаловалась, что сын устроил в квартире погром, неадекватно себя ведет, просила помощи в госпитализации, так как он состоит на учете.

В полиции РИА Новости подтвердили факты жалоб на поведение мужчины, который позднее напал на кондуктора.

"В июле этого года в полицию трижды поступали сообщения о неадекватном поведении вышеуказанного гражданина, два из которых — от его матери. Во всех случаях на вызов прибывал участковый уполномоченный полиции, который проводил профилактические беседы и, в соответствии с законодательством Российской Федерации, вызывал по месту его жительства бригаду скорой помощи. Во всех случаях медицинские работники принимали решение о госпитализации гражданина в психиатрическую больницу", — сообщили РИА Новости в УМВД по Владивостоку.