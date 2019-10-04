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РИА Новости

На избившего до смерти кондуктора в Приморье неоднократно жаловалась мать

04:12 04.10.2019 (обновлено: 14:11 04.10.2019)
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© СУ СК РФ по Приморскому краюПодозреваемый в нападении на кондуктора во Владивостоке
Подозреваемый в нападении на кондуктора во Владивостоке
© СУ СК РФ по Приморскому краю
ВЛАДИВОСТОК, 4 окт — РИА Новости. На мужчину, который до смерти избил кондуктора трамвая во Владивостоке, до этого неоднократно жаловалась его мать, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По данным СК, 1 октября неизвестный несколько раз ударил металлическим прутом по голове кондуктора — женщину 1965 года рождения. Подозреваемый задержан, это мужчина 1980 года рождения. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть человека. МВД сообщило, что злоумышленник атаковал жертву "без видимых причин", когда выходил последним из трамвая. Задержанного подозревают еще в двух нападениях на сотрудников трамвайного депо.
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в полицию поступало заявление от матери мужчины. По его словам, женщина жаловалась, что сын устроил в квартире погром, неадекватно себя ведет, просила помощи в госпитализации, так как он состоит на учете.
В полиции РИА Новости подтвердили факты жалоб на поведение мужчины, который позднее напал на кондуктора.
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"В июле этого года в полицию трижды поступали сообщения о неадекватном поведении вышеуказанного гражданина, два из которых — от его матери. Во всех случаях на вызов прибывал участковый уполномоченный полиции, который проводил профилактические беседы и, в соответствии с законодательством Российской Федерации, вызывал по месту его жительства бригаду скорой помощи. Во всех случаях медицинские работники принимали решение о госпитализации гражданина в психиатрическую больницу", — сообщили РИА Новости в УМВД по Владивостоку.
Одна из жительниц дома, где жил задержанный, рассказала РИА Новости, что соседи и мать несколько раз обращались к правоохранителям. "Несколько раз в полицию обращались и соседи, и его мать, все жаловались на неадекватное поведение — я даже боялась мимо него проходить. Один раз на лестнице он внезапно повернулся и заорал, я чуть не упала от неожиданности, стало страшно. Он держал в страхе соседей и свою мать", — отметила РИА Новости жительница дома. По ее словам, агрессивное поведение возникало внезапно, и "тогда надо было поскорей бежать".
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ПриморьеУМВДСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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"Во всех случаях медицинские работники принимали решение о госпитализации гражданина в психиатрическую больницу". Почему тогда самой госпитализации не было? Кто теперь будет нести ответственность за халатное исполнение своих обязанностей?
4 октября, 07:08
ttrit77
1000000
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