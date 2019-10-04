На самом мощном в мире российском атомном ледоколе запустили реакторы

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. На новом российском, самом мощном в мире универсальном атомном ледоколе "Арктика" запустили реакторную установку, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Росатом".

Это означает, что началась управляемая цепная ядерная реакция и вывод реактора на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за реакцией.

"Далее, после необходимых испытаний, состоится вывод реакторов на энергетический уровень мощности. А затем предстоит начать и ходовые испытания "Арктики", — добавил представитель госкорпорации.

На ледоколе установлена компактная и экономичная реакторная установка "РИТМ-200" из двух ядерных реакторов тепловой мощностью 175 мегаватт каждый. Ее компоновка позволяет разместить основное оборудование внутри корпуса парогенерирующего блока. Разработчик "РИТМ-200" — нижегородское "ОКБМ Африкантов".

Ледокол "Арктика" построили по заказу "Росатома" на Балтийском заводе в Петербурге, его планируют сдать в эксплуатацию в 2020 году.

Сейчас на заводе идет строительство двух серийных атомоходов проекта 22220 "Сибирь" и "Урал". В августе "Росатом" и Балтзавод подписали контракт на создание еще двух атомоходов этого проекта.