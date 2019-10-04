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РИА Новости

На самом мощном в мире российском атомном ледоколе запустили реакторы

04:02 04.10.2019 (обновлено: 10:55 04.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинЛедокол "Арктика" в Санкт-Петербурге
Ледокол Арктика в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. На новом российском, самом мощном в мире универсальном атомном ледоколе "Арктика" запустили реакторную установку, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Росатом".
Это означает, что началась управляемая цепная ядерная реакция и вывод реактора на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за реакцией.
"Далее, после необходимых испытаний, состоится вывод реакторов на энергетический уровень мощности. А затем предстоит начать и ходовые испытания "Арктики", — добавил представитель госкорпорации.
На ледоколе установлена компактная и экономичная реакторная установка "РИТМ-200" из двух ядерных реакторов тепловой мощностью 175 мегаватт каждый. Ее компоновка позволяет разместить основное оборудование внутри корпуса парогенерирующего блока. Разработчик "РИТМ-200" — нижегородское "ОКБМ Африкантов".
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Ледокол "Арктика" построили по заказу "Росатома" на Балтийском заводе в Петербурге, его планируют сдать в эксплуатацию в 2020 году.
Сейчас на заводе идет строительство двух серийных атомоходов проекта 22220 "Сибирь" и "Урал". В августе "Росатом" и Балтзавод подписали контракт на создание еще двух атомоходов этого проекта.
Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 мегаватт станут самыми большими и мощными в мире. Они призваны обеспечить российское лидерство в Арктике. Длина судна 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут пробивать лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов, а также с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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9188751120
АрктикаРосатомРоссияНовости - Ядерные технологииВ мире
Популярные комментарии
Ура! Горжусь своей Россией!
4 октября, 07:57
Мария Заказчикова
26041104
Ура! Ещё два достраиваются кстати, а ещё на два уже подписаны контракты. А когда завершат строительство одной из самых крупных верфей в мире на Дальнем Востоке, то там начнут строить ещё более огромные и мощные атомные ледоколы проекта Лидер!
4 октября, 04:50
nnikolo.fedoseev
18103002
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