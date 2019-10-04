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РИА Новости

Два сторонника ИГ* получили по 11 лет за подготовку теракта на Сахалине

03:59 04.10.2019 (обновлено: 10:48 04.10.2019)
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© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержанный ФСБ РФ в Южно-Сахалинске сторонник запрещённой на территории РФ международной террористической организации "Исламское Государство" (запрещенная в России террористическая организация). Апрель 2017
Задержанный ФСБ РФ в Южно-Сахалинске сторонник запрещённой на территории РФ международной террористической организации Исламское Государство (запрещенная в России террористическая организация). Апрель 2017
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Задержанный ФСБ РФ в Южно-Сахалинске сторонник запрещённой на территории РФ международной террористической организации "Исламское Государство" (запрещенная в России террористическая организация). Апрель 2017
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 окт – РИА Новости. Два сторонника запрещённой в России международной террористической организации "Исламское государство"*, планировавшие теракт в Южно-Сахалинске, получили по 11 лет колонии строгого режима, сообщает управление ФСБ по Сахалинской области.
"Вступил в законную силу приговор Дальневосточного окружного военного суда в отношении двоих сторонников запрещённой на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство"*, планировавших совершение резонансного террористического акта в Южно-Сахалинске на объекте массового пребывания людей", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Суд установил, что 27-летний иностранный гражданин и его идеологический наставник – 22-летний гражданин России – договорились о подготовке теракта на Сахалине. Иностранец для этого овладел технологией самодельного изготовления взрывчатых устройств.
"Он приобрёл компоненты взрывных устройств, в том числе предметы и вещества хозяйственного предназначения, из которых незаконно самостоятельно изготовил СВУ", - отмечается в пресс-релизе.
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Противоправная деятельность преступников была своевременно пресечена УФСБ по Сахалинской области в апреле 2017 года. В качестве меры наказания каждому из осуждённых назначено 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

* Запрещенная в России террористическая организация
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СахалинФСБ РФРоссияБезопасностьПроисшествия
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