Два сторонника ИГ* получили по 11 лет за подготовку теракта на Сахалине

Задержанный ФСБ РФ в Южно-Сахалинске сторонник запрещённой на территории РФ международной террористической организации "Исламское Государство" (запрещенная в России террористическая организация). Апрель 2017

Задержанный ФСБ РФ в Южно-Сахалинске сторонник запрещённой на территории РФ международной террористической организации "Исламское Государство" (запрещенная в России террористическая организация). Апрель 2017

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 окт – РИА Новости. Два сторонника запрещённой в России международной террористической организации "Исламское государство"*, планировавшие теракт в Южно-Сахалинске, получили по 11 лет колонии строгого режима, сообщает управление ФСБ по Сахалинской области.

"Вступил в законную силу приговор Дальневосточного окружного военного суда в отношении двоих сторонников запрещённой на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство"*, планировавших совершение резонансного террористического акта в Южно-Сахалинске на объекте массового пребывания людей", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Суд установил, что 27-летний иностранный гражданин и его идеологический наставник – 22-летний гражданин России – договорились о подготовке теракта на Сахалине. Иностранец для этого овладел технологией самодельного изготовления взрывчатых устройств.

"Он приобрёл компоненты взрывных устройств, в том числе предметы и вещества хозяйственного предназначения, из которых незаконно самостоятельно изготовил СВУ", - отмечается в пресс-релизе.