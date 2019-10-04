Два сторонника ИГ* получили по 11 лет за подготовку теракта на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 окт – РИА Новости. Два сторонника запрещённой в России международной террористической организации "Исламское государство"*, планировавшие теракт в Южно-Сахалинске, получили по 11 лет колонии строгого режима, сообщает управление ФСБ по Сахалинской области.
"Вступил в законную силу приговор Дальневосточного окружного военного суда в отношении двоих сторонников запрещённой на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство"*, планировавших совершение резонансного террористического акта в Южно-Сахалинске на объекте массового пребывания людей", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Суд установил, что 27-летний иностранный гражданин и его идеологический наставник – 22-летний гражданин России – договорились о подготовке теракта на Сахалине. Иностранец для этого овладел технологией самодельного изготовления взрывчатых устройств.
"Он приобрёл компоненты взрывных устройств, в том числе предметы и вещества хозяйственного предназначения, из которых незаконно самостоятельно изготовил СВУ", - отмечается в пресс-релизе.
Противоправная деятельность преступников была своевременно пресечена УФСБ по Сахалинской области в апреле 2017 года. В качестве меры наказания каждому из осуждённых назначено 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
* Запрещенная в России террористическая организация
* Запрещенная в России террористическая организация