Делегация России намерена по-прежнему посетить форум "Диалог Форт-Росса"

ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Российская делегация посетит форум под названием "Диалог Форт-Росса" в Калифорнии, несмотря на отказ американской стороны выдать визы некоторым участникам мероприятия, заявила РИА Новости президент общества по сохранению Форт-Росса Сара Свидлер.

Ранее об отказе США выдать визы для посещения форума сообщил российский МИД.

Свидлер уточнила, что в визах было отказано двум дипломатам, но остальная российская делегация все же приедет на встречу в Сан-Франциско.

"Моя личная позиция заключается в том, что расширение диалога – это всегда лучший вариант. Поэтому я разочарована. Но многие россияне все же получили визы и приедут, это будет прекрасно", - сказала она.