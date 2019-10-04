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РИА Новости

Делегация России намерена по-прежнему посетить форум "Диалог Форт-Росса"

03:56 04.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Российская делегация посетит форум под названием "Диалог Форт-Росса" в Калифорнии, несмотря на отказ американской стороны выдать визы некоторым участникам мероприятия, заявила РИА Новости президент общества по сохранению Форт-Росса Сара Свидлер.
Ранее об отказе США выдать визы для посещения форума сообщил российский МИД.
Свидлер уточнила, что в визах было отказано двум дипломатам, но остальная российская делегация все же приедет на встречу в Сан-Франциско.
"Моя личная позиция заключается в том, что расширение диалога – это всегда лучший вариант. Поэтому я разочарована. Но многие россияне все же получили визы и приедут, это будет прекрасно", - сказала она.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
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Конференция названа в честь Форт-Росса, русского поселения XIX века в Калифорнии. Сейчас крепость Форт Росс является историческим музеем в национальном парке США. Музей Форт-Росса в Калифорнии стал символом культурного и делового сотрудничества двух стран. Перед форумом на православном кладбище при форте был открыт Поклонный крест, установленный при содействии властей штата Калифорния.
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