Делегация России намерена по-прежнему посетить форум "Диалог Форт-Росса"

ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Российская делегация посетит форум под названием "Диалог Форт-Росса" в Калифорнии, несмотря на отказ американской стороны выдать визы некоторым участникам мероприятия, заявила РИА Новости президент общества по сохранению Форт-Росса Сара Свидлер.
Ранее об отказе США выдать визы для посещения форума сообщил российский МИД.
Свидлер уточнила, что в визах было отказано двум дипломатам, но остальная российская делегация все же приедет на встречу в Сан-Франциско.
"Моя личная позиция заключается в том, что расширение диалога – это всегда лучший вариант. Поэтому я разочарована. Но многие россияне все же получили визы и приедут, это будет прекрасно", - сказала она.
Конференция названа в честь Форт-Росса, русского поселения XIX века в Калифорнии. Сейчас крепость Форт Росс является историческим музеем в национальном парке США. Музей Форт-Росса в Калифорнии стал символом культурного и делового сотрудничества двух стран. Перед форумом на православном кладбище при форте был открыт Поклонный крест, установленный при содействии властей штата Калифорния.