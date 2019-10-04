Провинция Аргентины хочет расширить партнерство с Россией в научной сфере

САН-ЛУИС (Аргентина), 4 окт - РИА Новости. Аргентинская провинция Сан-Луис намерена расширить партнёрство с Россией в научной сфере, подписав новые соглашения между вузами двух стран, сообщила журналистам министр науки и технологий провинции, ректор университета Ла-Пунты Алисия Баньюэлос.

"У нас очень любят русский язык и интересуются культурой России, когда в Сан-Луисе проходит какое-то событие, связанное с Россией, все хотят в нем участвовать", - сказала она.

В четверг к жителям провинции приехал российский космонавт Сергей Ревин, который рассказал о своем уникальном опыте полета и работы на МКС. Мероприятие было приурочено к годовщине запуска первого искусственного спутника Земли, который состоялся 4 октября 1957 года.

"Мы собираемся провести еще мероприятия, связанные с освоением космоса", - сказала министр. Она добавила, что планируется подписание соглашений о сотрудничестве с российскими вузами.

"У нас уже есть соглашения с Гуманитарным университетом Смоленска, университетом Белгорода и сейчас планируем подписать соглашение с (национальным исследовательским государственным) университетом имени Лобачевского в Нижнем Новгороде", - пояснила в свою очередь журналистам Сильвия Марчук, директор Лингвистического института, который входит в состав университета Ла-Пунты. Эти соглашения предусматривают обмен студентами и преподавателями.