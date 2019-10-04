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РИА Новости

Опрос показал, какая зарплата нужна россиянам для полного счастья

03:46 04.10.2019 (обновлено: 10:38 04.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Среднестатистическому россиянину для счастья хватит 161 тысячи рублей в месяц, показал опрос сервиса по поиску работы Superjob.
При этом данные отличаются в разных регионах.
Так, наибольшие запросы показывают жители Москвы — им для счастливой жизни нужно 212 тысяч рублей в месяц. Следом идут жители Владивостока (205 тысяч), на третьем сете — Ростов-на-Дону (200 тысяч). Санкт-Петербург занял десятую строчку. Его жителям нужно 165 тысяч рублей в месяц. Меньше всего денег для счастья нужно кировчанам (120 тысяч) и оренбуржцы (115 тысяч).
Различные предпочтения в идеальной зарплате показывают и представители разных возрастных групп.
Тем, кому не исполнилось еще 25 лет, достаточно 118 тысяч рублей в месяц. Людям в возрасте от 25 до 34 лет уже необходимо 159 тысяч рублей. Россиянам от 35 до 44 — 172 тысячи рублей, а людям старше этой категории — 171 тысяча рублей.
При этом женщинам нужно почти на треть меньше денег, чем мужчинам, — 138 тысяч против 181 тысячи.
Запросы россиян отличаются и в зависимости от уровня их дохода: тем, кто зарабатывает до 30 тысяч рублей в месяц, для счастья нужно 117 тысяч рублей, людям с зарплатой от 30 тысяч до 50 тысяч — 137 тысяч, до 80 тысяч — 180 тысяч, а россияне, получающие более 80 тысяч рублей, хотели бы иметь оклад в 238 тысяч рублей.
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Опрос проводился с 16 по 26 августа среди 2,5 тысяч экономически активных респондентов старше 18 лет в 449 населенных пунктах.
В прошлом году аналогичный опрос показывал, что среднестатистическому россиянину для счастья надо 159 тысяч рублей в месяц.
Москвичи и петербуржцы оказались более требовательными: они называли сумму в 212 и 166 тысяч рублей.
В сентябре 2017 года россияне заявляли, что 184 тысячи рублей в месяц их полностью устроит.
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1619368541
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Популярные комментарии
нормальные цифры, меньше чем зп в израиле, америке и "загнивающей" старушке европе,
4 октября, 03:50
KKKerk Krenston
67212017
Депутаты и большие чиновники счастливы в квадрате, поэтому у них голова ни о чем и ни о ком и не болит.
4 октября, 04:02
ЛКЛысый Кучерявый
7650105
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