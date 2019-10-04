Врачи из США рассказали, когда лучше всего сделать прививку от гриппа

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Американские врачи рекомендуют привиться от гриппа как можно скорее перед началом сезона, но сделать прививку "никогда не поздно". О пользе иммунизации от опасного заболевания РИА Новости рассказала главный врач Adventist HealthCare Urgent Care, специалист в области семейной медицины Амра Насир (Amra Nasir).

"Сезон гриппа продолжается с октября по апрель. В идеале вакцинация должна проходить за две недели до этого, то есть в сентябре, поскольку организму требуется две недели, чтобы развить иммунитет к вирусу. Но даже с учетом этого я считаю, что это можно сделать в любое время в сезон гриппа", - рассказала РИА Новости врач. "Не ждите, просто сделайте. Совершенная правда, что сделать прививку никогда не поздно", - заявила она.

Как пояснил РИА Новости Скотт Поли (Scott Pauley) из Центра по контролю и предотвращению заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), хотя в идеале вакцинацию от гриппа следует провести до конца октября, но "более поздняя вакцинация тоже будет полезна, и прививки от гриппа должны оставаться доступными в сезон гриппа - в январе или позднее".

По словам Насир, задержаться с прививкой можно, если у человека высокая температура, при этом насморк и легкий кашель – не помеха для вакцинации. "Если течет нос, есть немного кашля, но нет температуры, нет нарушений дыхания, вы все равно можете делать прививку, а если есть высокая температура, нарушено дыхание, стоит подождать выздоровления, проконсультироваться с врачом и затем сделать прививку", - пояснила врач.

В США отмечают, что ежегодные прививки от гриппа рекомендованы всем людям в возрасте от полугода. "Прививка от гриппа особенно важна для тех, кому 65 и старше, из-за существующего риска развития серьезных осложнений от гриппа", - отмечают в CDC. Ослабленный с возрастом иммунитет делает пожилых людей особенно уязвимыми перед гриппом и его осложнениями, поэтому, как пояснила Насир, их прививают специальной вакциной с более высокой дозой инактивированного вируса. Пожилым людям, как и беременным женщинам, также противопоказан назальный спрей от гриппа, который, в отличие от традиционной прививки, содержит "живой" ослабленный вирус.

Специалисты указывают, что, хотя вакцина от гриппа не дает 100% гарантии от болезни, она всё-таки необходима. "Мы не можем предсказать, насколько эффективной будет вакцина, никто не может предсказать этого. Но суть в том, что всегда лучше быть защищенным, поскольку, даже если она не эффективна на 100%, она будет эффективна на 60%, а это лучше, чем ноль", - сказала собеседница агентства.

По последним данным Центра по контролю и предотвращению заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), прививка от гриппа "обычно снижает риск заболевания среди населения на 40-60%, если содержащиеся в ней вирусы схожи с теми, что распространяются в обществе".

"Невозможно заранее сказать, насколько точно будет работать вакцина в этом сезоне", - признает представитель CDC Скотт Поли (Scott Pauley). Он поясняет, что это зависит как от типа и подтипа вируса, самой вакцины, так и от возраста и других параметров состояния человека, которому сделана прививка. "По меньшей мере два фактора играют важную роль в определении вероятности того, что вакцина от гриппа защитит человека от болезни: характеристики самого пациента, такие, как его возраст и здоровье, а также схожесть или совпадение между вирусом гриппа в вакцине и реальным штаммом вируса", - пояснил Поли.

Как заверила доктор Насир, необходимость прививки от гриппа обусловлена не только заботой о личном здоровье, но и о благополучии окружающих. "Это не только ваша ответственность сделать прививку, поскольку, говоря шире, это забота об общественном здоровье", - подчеркнула специалист.

Как рассказали РИА Новости в CDC, в сезон 2019-2020 года в США ожидают распространения вирусов гриппа группы А Н1N1 ("Брисбен") и Н3N2 ("Канзас") и двух разновидностей вирусов группы В - "Виктория" (Victoria) и "Ямагата" (Yamagata).

Насир подчеркнула, что поскольку штаммы вируса меняются ежегодно, а "иммунитет от прививки длится один сезон, каждый сезон гриппа необходима новая вакцинация".

При первом подозрении на грипп пациенты должны обращаться к врачу независимо от того, делали ли им прививку. "Есть тесты, мазок из носа, которые в течение четырех - пяти минут покажут результат. Вы можете всегда прийти, и врач вас проверит, это доступно", - сказала Насир, отвечая на вопрос, стоит ли "подождать", если подскочила температура и есть другие признаки недомогания.