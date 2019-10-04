Глава минэнерго США покинет свой пост в ноябре

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Министр энергетики США Рик Перри, как ожидается, объявит о своей отставке в ноябре, сообщает издание Министр энергетики США Рик Перри, как ожидается, объявит о своей отставке в ноябре, сообщает издание Politico со ссылкой на "трех человек, знакомых с его планами".

"Бывший губернатор Техаса во многом избежал сложностей, которые вытеснили из администрации других членов кабинета , но из-за своих контактов с Украиной он оказался втянут в расследование в рамках импичмента... Тем не менее, три собеседника заявили, что "украинское дело" не связано с уходом Перри", - пишет издание.

По его данным, место министра, по крайней мере на время, займет его заместитель Дэн Броллетт.

О причинах предполагаемой отставки источники Politico не сообщают.

Перри занимает должность министра с января 2017 года, когда приступила к работе администрация президента Дональда Трампа. За это время сменились уже несколько министров, в том числе министр обороны и госсекретарь, и целый ряд руководителей различного ранга в Белом доме, включая трех советников национальной безопасности.