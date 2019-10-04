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РИА Новости

Глава минэнерго США покинет свой пост в ноябре

03:38 04.10.2019 (обновлено: 03:40 04.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр энергетики США Рик Перри
Министр энергетики США Рик Перри
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр энергетики США Рик Перри. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Министр энергетики США Рик Перри, как ожидается, объявит о своей отставке в ноябре, сообщает издание Politico со ссылкой на "трех человек, знакомых с его планами".
"Бывший губернатор Техаса во многом избежал сложностей, которые вытеснили из администрации других членов кабинета , но из-за своих контактов с Украиной он оказался втянут в расследование в рамках импичмента... Тем не менее, три собеседника заявили, что "украинское дело" не связано с уходом Перри", - пишет издание.
По его данным, место министра, по крайней мере на время, займет его заместитель Дэн Броллетт.
О причинах предполагаемой отставки источники Politico не сообщают.
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Перри занимает должность министра с января 2017 года, когда приступила к работе администрация президента Дональда Трампа. За это время сменились уже несколько министров, в том числе министр обороны и госсекретарь, и целый ряд руководителей различного ранга в Белом доме, включая трех советников национальной безопасности.
Сообщения о возможном уходе Перри уже появлялись в апреле. Тогда агентство Блумберг сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что Перри собирается уйти из администрации США и решает, когда именно и на каких условиях. Минэнерго США тогда опровергло сообщения, что "Перри покинет администрацию в ближайшем будущем".
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