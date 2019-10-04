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РИА Новости

Врач рассказал, как можно сохранить здоровье печени

03:35 04.10.2019 (обновлено: 03:36 04.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкФрукты
Фрукты
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Активный образ жизни, употребление фруктов, овощей и орехов, отказ от чрезмерного употребления алкоголя, а также соблюдение личной гигиены помогут сохранить здоровье печени, заявил РИА Новости хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко.
Как следует из статистического сборника Минздрава, в 2018 году было зарегистрировано 529,5 тысяч пациентов с болезнями печени, при этом в 2013 году – 454,5 тысячи. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения увеличился почти на 13% за последние пять лет – в 2018 году это были 360,5 случая, а в 2013 году - 316,7.
"Основные меры, позволяющие избежать серьезных проблем с печенью, сводятся к достаточно простым правилам: активный образ жизни, употребление пищи, богатой фруктами, овощами, орехами, отказ от чрезмерного употребления алкоголя, соблюдение личной гигиены, профилактическое медицинское обследование", - рассказал Коваленко.
Основными факторами риска развития заболеваний печени он назвал малоподвижный образ жизни, высококалорийную пищу, избыточный вес, злоупотребление алкоголем, вирусные инфекции, заражение гельминтами через пищу и контакт с зараженными домашними животными, а также токсическое поражение лекарствами.
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"Когда речь идет об увеличении числа больных, то здесь, прежде всего, надо говорить об увеличении пациентов с вирусными гепатитами В и С. Наибольший риск инфицирования вирусами возникает при инъекции наркотических средств, нанесении татуировок, переливании крови, пересадке органов, проведении косметических процедур, возможна передача половым путем", - перечислил Коваленко.
"Также в последнее время мы наблюдаем увеличение числа больных с первичным раком печени и жировой дистрофией печени, последняя напрямую связана с образом жизни и питанием", - добавил он.
По словам эксперта, снижение употребления алкоголя положительно влияет на здоровье печени. Злоупотребление спиртными напитками и вирусные гепатиты остаются главными причинами хронических диффузных заболеваний печени.
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