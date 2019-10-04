Дипломаты США составили заявление о расследовании по Burisma, пишут СМИ

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дипломаты США в Европе в августе составили для президента Украины Владимира Зеленского проект специального заявления о приверженности проведению расследования по газовой компании Burisma, на котором настаивал Белый дом, заявляет газета Дипломаты США в Европе в августе составили для президента Украины Владимира Зеленского проект специального заявления о приверженности проведению расследования по газовой компании Burisma, на котором настаивал Белый дом, заявляет газета New York Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным издания, авторами документа являлись спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер и посол США в ЕС Гордон Сондленд. Расследование, в необходимости которого дипломаты намеревались убедить Киев, касалось газовой компании Burisma Group, в состав совета директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.

Как говорится в материале, заявление было также призвано "успокоить" президента США Дональда Трампа и таким образом нормализовать американо-украинские отношения.

Неизвестно, был ли ознакомлен Зеленский с составленным для него заявлением, пишет газета.

В конце сентября Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.

Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действующего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. Позже Шокин был уволен. В августе 2017 года расследование дела относительно компании Burisma было закрыто.