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РИА Новости

Дипломаты США составили заявление о расследовании по Burisma, пишут СМИ

03:31 04.10.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дипломаты США в Европе в августе составили для президента Украины Владимира Зеленского проект специального заявления о приверженности проведению расследования по газовой компании Burisma, на котором настаивал Белый дом, заявляет газета New York Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По данным издания, авторами документа являлись спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер и посол США в ЕС Гордон Сондленд. Расследование, в необходимости которого дипломаты намеревались убедить Киев, касалось газовой компании Burisma Group, в состав совета директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.
Как говорится в материале, заявление было также призвано "успокоить" президента США Дональда Трампа и таким образом нормализовать американо-украинские отношения.
Неизвестно, был ли ознакомлен Зеленский с составленным для него заявлением, пишет газета.
Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин
Вчера, 03:10РИА Новости
Киев прекратил расследование против Burisma из-за США, сообщили СМИ
В конце сентября Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действующего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. Позже Шокин был уволен. В августе 2017 года расследование дела относительно компании Burisma было закрыто.
Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляло, что расследование в отношении компании не касалось периода, когда сын Байдена стал членом наблюдательного совета этой компании. События, которые расследуют детективы НАБУ, касаются периода 2010-2012 года.
Экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Вчера, 01:58РИА Новости
Волкер встречался в 2018 году с представителем фирмы Burisma
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Импичмент Дональда ТрампаХантер БайденНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Виктор ШокинДональд ТрампЕвросоюзВладимир ЗеленскийСШАВ мире
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