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РИА Новости

НАСА просит перенести запуск "Прогресса", чтобы не мешать кораблю Маска

03:19 04.10.2019
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© Фото : Олег Артемьев/РоскосмосКосмический грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Космический грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
© Фото : Олег Артемьев/Роскосмос
Космический грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. НАСА попросило Роскосмос перенести запуск грузового корабля "Прогресс МС-13" к Международной космической станции с 6 декабря на другое время, чтобы не мешать стыковке американского грузовика Dragon в тот же день, сообщил РИА Новости официальный представитель НАСА.
"НАСА отправило Роскосмосу запрос о том, чтобы урегулировать ситуацию со сближением Dragon (с МКС)", - сказал он.
По словам собеседника агентства, Роскосмос сейчас рассматривает возможность отправить "Прогресс" как до, так и после Dragon.
Запуск российского "Прогресса МС-13" пока планируется на 6 декабря. Грузовой корабль производства компании Илона Маска SpaceX Dragon планируют отправить к МКС 4 декабря. Ожидается, что 6 декабря он приблизится к станции, где его захватит рука-манипулятор и пристыкует к МКС.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Вчера, 14:02РИА Новости
Презентация корабля Starship от Илона Маска не впечатлила Рогозина
Это не первый случай, когда НАСА или Роскосмос переносят запуск, чтобы избежать подобных проблем. В качестве возможной новой даты для запуска "Прогресса" рассматривается 1 декабря.
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Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАSpaceXРоссия
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