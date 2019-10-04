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РИА Новости

Люди не замечают эпохи вымирания животных из-за его скорости, заявил ученый

03:17 04.10.2019
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© Фото : аккаунт нацпарка "Земля леопарда"Дальневосточный леопард
Дальневосточный леопард
© Фото : аккаунт нацпарка "Земля леопарда"
Дальневосточный леопард. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Различные животные вымирают за два-три поколения человека, поэтому люди не замечают стремительного ухудшения ситуации, заявил РИА Новости директор зоологического музея МГУ Михаил Калякин во Всемирный день защиты животных, который празднуется 4 октября.
В 2015 году ученые сообщили о начавшейся эпохе вымирания животных на Земле, это шестое подобное события за историю планеты. С того момента вышло несколько работ, подтверждающих первоначальный вывод ученых. Стремительное вымирание связывают с резким повышением глобальной температуры, которое, в свою очередь, связано с антропогенными парниковыми выбросами.
"Если предыдущие "волны" вымирания видов на самом деле растягивались на сотни тысяч и даже миллионы лет, то нынешнее даже невозможно поставить с ними в один ряд – оно происходит на несколько порядков быстрее, прямо на глазах двух-трех поколений. Каждое следующее поколение людей застает ситуацию, которая гораздо хуже той, которую застали их родители, но представить себе, что и родители застали ситуацию на порядок хуже, чем их родители, они просто не могут", - сказал Калякин.
Ученый напомнил, что работа по описанию всех видов, населяющих планету, еще не завершена, поэтому вымирают, в том числе, еще не открытые и не описанные учеными виды животных, растений, грибов и микроорганизмов.
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"Вымирание заметно всем, кто хоть немного обращает на это внимание, причем не только в полевых условиях, но и в почти домашних – в городах, поселках, на дачах и так далее. Достаточно припомнить о том, сколько и где вы видели бабочек в детстве и сколько и где вы видите их сейчас. И бабочек, и других насекомых, уж не станем говорить о каких-нибудь крупных зверях и птицах", - пояснил собеседник агентства.
Как уточнил Калякин, согласно работам ученых, со времен последнего ледникового периода число видов, средняя масса представителей которых превышает тонну, упало в пять раз. Кроме того, для 25 видов, по которым были доступны данные об изменении площадей их обитания за последние годы, современные ареалы занимают в среднем лишь 19% от исторических в основном за счет антропогенного фактора - вырубок и промышленного освоения территорий.
"Менее крупные животные чаще всего успешнее приспосабливаются к изменениям среды обитания, но и у них традиционно наблюдается отрицательная динамика. Основные ее причины - прямое преследование человеком, утрата необходимых им первичных биотопов, взаимодействие с завезенными человеком чужеродными видами", - пояснил ученых.
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