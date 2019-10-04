Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T03:12Z
https://ria.ru/20191004/1559421916.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155875/82/1558758280_0:112:1085:723_1036x0_80_0_0_4cf46a3c35c7098d24e74f76c94b2577.jpg
РИА Новости

В МЧС рассказали, что делать при сигнале сирен "Внимание всем!"

03:12 04.10.2019
128
© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Включение электрических сирен гражданской обороны "Внимание всем!" не повод для паники, их запуск предупреждает о начале передачи важной информации, в том числе, указаний к действию, рассказали РИА Новости в МЧС в День гражданской обороны России.
Спасатели напоминают, что электросирены и громкоговорители включаются только при угрозе или в случае возникновения экстремальной ситуации, а также во время плановых тренировок по гражданской обороне. Единый сигнал "Внимание всем!" предупреждает население о том, что вскоре прозвучит важная информация. О тренировках с запуском электросирен всегда извещают заранее.
МЧС советует при звуке сирены не пугаться и не паниковать, а дождаться разъяснения причин произошедшего. Следует полностью прослушать сообщение и выполнить все рекомендации. Если сообщение не удалось прослушать полностью, надо дождаться повторения информации. Обязательно следует проинформировать соседей и других людей на улице, если они не услышали.
Разветвленная сеть электрических сирен и громкоговорителей, расположенных на крышах зданий, позволяет в зависимости от ситуации включать сигнал тревоги на территории всего региона или же избирательно в отдельных городах и районах. В местах, где из-за удаленности сирен не слышно их звука, сигнал "Внимание всем!" должны передавать специальные автомобили с громкоговорителями.
Тува
Вчера, 09:28РИА Новости
В МЧС рассказали о состоянии найденного в тувинской тайге мальчика
Кроме этого, добавили в МЧС, для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях разработаны видеоролики, разъясняющие действия по конкретным сигналам гражданской обороны. Они будут транслироваться по телеканалам в случае экстремальной ситуации и в период тренировок по гражданской обороне.
В случае крупной чрезвычайной ситуации в первую очередь с собой необходимо брать документы, деньги, а также, по возможности, запас еды и воды на сутки, резюмирует МЧС.
300000
Обсудить 0
МЧС РФРоссияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter по мотивам выступления Путина
РИА
Новости
Министерство иностранных дел Греции
МИД Греции проинформирует парламент о новом соглашении с США по базам
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев обсудит в Туле ход диверсификации ОПК в центральных регионах
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
Лента
новостей
Кадр из сериала Счастливы вместе
СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Эксперт назвал решение Путина по Китаю судьбоносным
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и первый секретарь ЦК Коммунистической партии страны Рауль Кастро
Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро
Участники танцевального марафона Московское долголетие в парке Сокольники в Москве
Эксперты рассказали, какие туристы стараются превратить отдых в приключение
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев заявил о травле против него
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев
Форум молодежи из малых городов и деревень России пройдет в Москве
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Россия предложила перевести работу комитета ГА ООН в формат консультаций
Мужчина бьет ребенка
В Шотландии родителям запретят шлепать детей
Генеральный прокурор США Уильям Барр
Генпрокурор США обратится с письмом к Facebook против планов шифрования
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39Врачи из США рассказали, когда лучше всего сделать прививку от гриппа
03:38Глава минэнерго США покинет свой пост в ноябре
03:37Врач рассказала, кто больше всех рискует подхватить грипп с осложнениями
03:35Врач рассказал, как можно сохранить здоровье печени
03:31Дипломаты США составили заявление о расследовании по Burisma, пишут СМИ
03:30Эксперт рассказал о тонкостях при покупке автостраховки каско
03:19НАСА просит перенести запуск "Прогресса", чтобы не мешать кораблю Маска
03:17Люди не замечают эпохи вымирания животных из-за его скорости, заявил ученый
03:12В МЧС рассказали, что делать при сигнале сирен "Внимание всем!"
03:09Актера Джеймса Франко обвинили в домогательствах студентки его школы
03:00Ученые готовят надувной бублик для полета на край Солнечной системы
02:56Трамп хочет игнорировать запросы по импичменту, не одобренного конгрессом
02:55В США избили мужчину в кепке с надписью на русском
02:21Потери армии Мали в пограничном инциденте выросли до 38 погибших
02:14Васильева рассказала, что конкурсантам "Учителя года" в среднем 25 лет
02:12Госдеп прокомментировал практику отказа в визах россиянам
02:05Знаменитая японская пианистка Хироми даст единственный концерт в Москве
02:02В Индии перевернулось судно, семь человек погибли, 50 пропали без вести
01:57Полянский предложил перенести сессии комитета ГА ООН по разоружению из США
01:55Власти Украины подтвердили переход русскоязычных школ на украинский
Лента новостейМолния