В МЧС рассказали, что делать при сигнале сирен "Внимание всем!"

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Включение электрических сирен гражданской обороны "Внимание всем!" не повод для паники, их запуск предупреждает о начале передачи важной информации, в том числе, указаний к действию, рассказали РИА Новости в МЧС в День гражданской обороны России.

Спасатели напоминают, что электросирены и громкоговорители включаются только при угрозе или в случае возникновения экстремальной ситуации, а также во время плановых тренировок по гражданской обороне. Единый сигнал "Внимание всем!" предупреждает население о том, что вскоре прозвучит важная информация. О тренировках с запуском электросирен всегда извещают заранее.

МЧС советует при звуке сирены не пугаться и не паниковать, а дождаться разъяснения причин произошедшего. Следует полностью прослушать сообщение и выполнить все рекомендации. Если сообщение не удалось прослушать полностью, надо дождаться повторения информации. Обязательно следует проинформировать соседей и других людей на улице, если они не услышали.

Разветвленная сеть электрических сирен и громкоговорителей, расположенных на крышах зданий, позволяет в зависимости от ситуации включать сигнал тревоги на территории всего региона или же избирательно в отдельных городах и районах. В местах, где из-за удаленности сирен не слышно их звука, сигнал "Внимание всем!" должны передавать специальные автомобили с громкоговорителями.

Кроме этого, добавили в МЧС, для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях разработаны видеоролики, разъясняющие действия по конкретным сигналам гражданской обороны. Они будут транслироваться по телеканалам в случае экстремальной ситуации и в период тренировок по гражданской обороне.