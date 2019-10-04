Актера Джеймса Франко обвинили в домогательствах студентки его школы

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Студентки школы исполнительского мастерства Джеймса Франко обвинили американского актера в сексуальных домогательствах, сообщает газета New York Times.
Иск подан в четверг в суд округа Лос-Анджелес. Согласно иску, Франко и его партнеры использовали свое руководящее положение в школе для получения выгод сексуального характера.
В своей жалобе актрисы Сара Титер-Каплан и Тони Гаал заявляют, что пришли в актерскую школу Джеймса Франко в 2014 году с надеждой развить свои профессиональные навыки, отмечает издание. Вместо этого Франко и сотрудники школы склонили их к участию в прослушиваниях и киносъемках сексуального характера в обмен на обещание ролей в фильмах, которые так и не были запущены в производство.
Ранее американская актриса Виолет Пэйли обвинила в домогательствах Франко, в то время как сам актер присоединился к выражению солидарности жертвам насилия на церемонии вручения премии "Золотой глобус". Пэйли заявила, что Франко разделся перед ней и пытался принудить ее к сексу в машине, а также домогался к ее несовершеннолетней подруге. Позднее она сообщила, что актер принес ей извинения, однако она не приняла их и призвала Франко пожертвовать все средства, полученные от роли в фильме "Горе-творец", в фонд помощи жертвам сексуального насилия.