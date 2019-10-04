Трамп хочет игнорировать запросы по импичменту, не одобренного конгрессом

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и члены его администрации намерены игнорировать запросы, которые им направят в рамках объявленной процедуры импичмента, пока за эту процедуру не проголосует весь состав палаты представителей конгресса, сообщает издание Президент США Дональд Трамп и члены его администрации намерены игнорировать запросы, которые им направят в рамках объявленной процедуры импичмента, пока за эту процедуру не проголосует весь состав палаты представителей конгресса, сообщает издание Axios

Ранее демократы в конгрессе начали расследование в рамках процедуры импичмента Трампа. Американского президента подозревают в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении работавшего в энергетической компании Burisma Хантера Байдена, который является сыном Джо Байдена - одного из претендентов-демократов в президентской гонке 2020 года. Трамп обвинения отрицает.

"Белый дом планирует в пятницу отправить спикеру (палаты представителей) Нэнси Пелоси письмо, утверждая, что президент Трамп и его команда могут игнорировать требования законодателей до тех пор, пока она (палата – ред.) не проведет голосование в полном составе, официально одобрив процедуру импичмента", - сообщает издание со ссылкой на свои источники.

Ранее с аналогичным запросом о приостановке процедуры импичмента и проведении голосования по ней к Пелоси обращались конгрессмены-республиканцы, в частности, лидер республиканцев в палате Кевин Маккарти. В ответ спикер заявила, что "нет никакого требования…, чтобы вся палата проголосовала, прежде чем приступить к процедуре импичмента".

Демократы имеют большинство в палате представителей, однако далеко не все члены партии поддерживают импичмент Трампа. Таким образом, в случае вынесения на голосование этого вопроса и его неодобрения конгрессменами процедура импичмента будет заблокирована. Кроме того, республиканцы имеют большинство в сенате, за которым остается решающее слово в отстранении президента от должности. В связи с этим демократы во главе с Пелоси намерены собрать максимально возможное количество информации и компромата о Трампе и его приближенных без каких-либо голосований.