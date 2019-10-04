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РИА Новости

В США избили мужчину в кепке с надписью на русском

02:55 04.10.2019
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© Fotolia / EugeneFАмериканский полицейский
Американский полицейский
© Fotolia / EugeneF
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Калифорнии избили мужчину в кепке с надписью "Сделаем Америку снова великой" на русском, сообщается в пресс-релизе полиции Эрмоса Бич.
Отмечается, что сам инцидент произошел еще 2 сентября вечером в туалете ресторана в центре Эрмоса Бич, однако подозреваемого в причастности к происшествию 32-летнего Дэвида Делгадо задержали лишь в этот вторник.
"Подозреваемый подошел к жертве в туалете и спросил его о значении надписи на кепке, после чего подозреваемый несколько раз ударил жертву по лицу, из-за чего последний упал на пол. Подозреваемый продолжил избивать жертву и затем украл его головной убор и сбежал", — говорится в пресс-релизе.
В сообщении подчеркивается, что Делгадо подозревается в избиении с причинением серьезных травм, а также ограблении.
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