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РИА Новости

Госдеп прокомментировал практику отказа в визах россиянам

02:12 04.10.2019
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. США серьезно относятся к своим обязательствам страны, которая принимает штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, и решают вопросы выдачи виз для ее посещения в индивидуальном порядке, заявили РИА Новости в госдепартаменте.
"Я не могу комментировать данный конкретный случай. Могу лишь сказать в целом, что госдепартамент рассматривает каждый случай обращения за визой в отдельности", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.
Таким образом он ответил на вопрос, не являются ли случаи отказа виз российским дипломатам и членам делегаций целенаправленной политикой США.
"США серьезно относятся к своим обязательствам принимающей стороны (где находится штаб-квартира ООН – ред.)", - отметил собеседник агентства.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Вчера, 19:55РИА Новости
Пушков возмутился новым отказом США в визах российским дипломатам
Он также воздержался от комментариев относительно предложения российской стороны перенести заседание комиссии ООН по разоружению из Нью-Йорка в Женеву.
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Невыдача виз США делегатам из РоссииГосударственный департамент СШАООНСШАВ мире
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