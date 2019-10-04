Госдеп прокомментировал практику отказа в визах россиянам

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. США серьезно относятся к своим обязательствам страны, которая принимает штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, и решают вопросы выдачи виз для ее посещения в индивидуальном порядке, заявили РИА Новости в госдепартаменте.

"Я не могу комментировать данный конкретный случай. Могу лишь сказать в целом, что госдепартамент рассматривает каждый случай обращения за визой в отдельности", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Таким образом он ответил на вопрос, не являются ли случаи отказа виз российским дипломатам и членам делегаций целенаправленной политикой США.

"США серьезно относятся к своим обязательствам принимающей стороны (где находится штаб-квартира ООН – ред.)", - отметил собеседник агентства.