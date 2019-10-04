Знаменитая японская пианистка Хироми даст единственный концерт в Москве

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Единственный сольный концерт в рамках мирового турне даст 4 октября в Большом зале Московской консерватории пианистка и композитор из Японии Хироми (настоящее имя Хироми Уэхара), сообщили в пресс-службе проекта.

Как правило, программа сольных выступлений Хироми состоит из собственных композиций и интерпретаций знаменитых джазовых стандартов. Изобретательные и страстные импровизации пианистки, ее непосредственность в общении с залом и умение делать захватывающее шоу всегда вызывают живую реакцию зрителей.

"Одни люди упорно занимаются джазом, другие – классической музыкой, третьи – роком. Все очень обеспокоены тем, чтобы нравиться своей публике. Я считаю, что вся музыка прекрасна. Для меня нет препятствий между стилями. Я воспринимаю все – от металла до классической музыки и любой другой", - говорит Хироми, отмечают в пресс-службе проекта. Они указывают, что Хироми соединила в себе гении Оскара Питерсона и Ференца Листа: она владеет свободой импровизации, гармоническим чутьем и виртуозностью.

Хироми давно завоевала признание критики и публики во всем мире. Она выступала с легендарными музыкантами, участвовала в престижной серии BBC Proms в Лондоне, записала 12 альбомов, многие из которых отмечены премиями. Японская пианистка уже дважды выступала в России, покорив публику своим темпераментом и техническими возможностями.

Хироми начала занятия на фортепиано в 6 лет, в 8 лет познакомилась со стихией джаза и искусством свободной импровизации, увлеклась записями Гарнера и Питерсона и начала сочинять. В 14 лет Хироми выступила как классическая пианистка с Чешским филармоническим оркестром, а в 17 Чик Кориа пригласил юную джаз-леди выступить дуэтом. С этого момента Хироми начала завоевание мировой джазовой сцены.