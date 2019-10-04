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РИА Новости

В Индии перевернулось судно, семь человек погибли, 50 пропали без вести

02:02 04.10.2019
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли и более 50 пропали без вести на востоке Индии, где перевернулось речное судно, сообщает газета Times of India со ссылкой на представителя местной власти.
Инцидент произошёл в середине реки Махананда в городе Чанчал (штат Западная Бенгалия) в четверг вечером. На судне находились более 70 человек. По предварительным данным, причиной крушения стало переполнение судна пассажирами.
"На данный момент найдены тела семи человек. Более 50 человек пропали без вести", - заявил изданию один из членов законодательного собрания штата (MLА).
На месте происшествия ведется поисково-спасательная операция.
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