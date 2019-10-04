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РИА Новости

Россия предложила перевести работу комитета ГА ООН в формат консультаций

01:30 04.10.2019
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© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
ООН, 4 окт — РИА Новости. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил перевести работу Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, в формат неформальных консультаций, пока не будет решен вопрос выдачи американских виз российским делегатам.
Выступая на заседании комитета по вопросам процедуры, он отметил, что ряд российских представителей не получили визы.
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"Хотел бы еще раз напомнить, что, согласно положениям Соглашения 1947 года о штаб-квартире ООН, США обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ к центральным учреждениям ООН всех без исключения официальных представителей государств-членов и выдавать им визы, цитирую, "безвозмездно и в возможно краткий срок", — сказал Полянский.
По его словам, право принимать у себя штаб-квартиру ООН — привилегия, дарованная США в обмен на эти гарантии. Он подчеркнул, что у Вашингтона нет никаких оснований в одностороннем порядке блокировать участие представителей государств-членов ООН в мероприятиях, проводимых под ее эгидой.
"Тем более решать за них, кто должен входить в состав или, более того, возглавлять национальные делегации, а кто нет", — заявил он.
"Мы с подобной практикой мириться не намерены. Отступать от наших законных прав – самим формировать состав российской делегации на мероприятия ООН – не будем", — подчеркнул дипломат.
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Полянский официально запросил Секретариат ООН представить Первому комитету отчет о предпринятых им с ноября 2018 года усилиях по разблокировке допуска делегаций России к штаб-квартире для участия в разоруженческих мероприятиях по линии ООН.
"Пока "визовый вопрос" остается подвешенным, мы предлагаем взять "техническую" (или процедурную) паузу для его урегулирования в срочном порядке. Как только будут выданы визы всей, без исключений, нашей делегации, готовы возобновить официальную сессию. Пока же США не выполнят свои обязательства перед ООН в плане обеспечения работы всех заявленных официальных представителей государств-членов ООН, предлагаем перейти в режим неформальных консультаций", — заявил Полянский.

Ситуация с визами

Некоторые члены российской делегации не получили американские визы для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН в конце сентября. В Вашингтоне это объяснили "техническими причинами".
Глава МИД Сергей Лавров назвал отказ в выдаче виз позором. Он напомнил, что в 2018 году Москва пошла навстречу Вашингтону и по просьбе американских коллег включила в состав приезжающей в Россию делегации сенатора Рона Джонсона, находящегося в санкционном списке.
Американские политики пообещали ответить зеркально, однако, как отметил глава МИД, в этом году в Вашингтоне заявили, что выдать визу кому бы то ни было из санкционного списка "категорически невозможно".
В Кремле также раскритиковали невыдачу американских виз российской делегации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация требует достаточно жесткой реакции со стороны России и ООН.
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ООН обеспокоена ситуацией с невыдачей виз российским делегатам
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