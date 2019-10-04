Россия предложила перевести работу комитета ГА ООН в формат консультаций

ООН, 4 окт — РИА Новости. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил перевести работу Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, в формат неформальных консультаций, пока не будет решен вопрос выдачи американских виз российским делегатам.

Выступая на заседании комитета по вопросам процедуры, он отметил, что ряд российских представителей не получили визы.

"Хотел бы еще раз напомнить, что, согласно положениям Соглашения 1947 года о штаб-квартире ООН, США обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ к центральным учреждениям ООН всех без исключения официальных представителей государств-членов и выдавать им визы, цитирую, "безвозмездно и в возможно краткий срок", — сказал Полянский.

По его словам, право принимать у себя штаб-квартиру ООН — привилегия, дарованная США в обмен на эти гарантии. Он подчеркнул, что у Вашингтона нет никаких оснований в одностороннем порядке блокировать участие представителей государств-членов ООН в мероприятиях, проводимых под ее эгидой.

"Тем более решать за них, кто должен входить в состав или, более того, возглавлять национальные делегации, а кто нет", — заявил он.

"Мы с подобной практикой мириться не намерены. Отступать от наших законных прав – самим формировать состав российской делегации на мероприятия ООН – не будем", — подчеркнул дипломат.

Полянский официально запросил Секретариат ООН представить Первому комитету отчет о предпринятых им с ноября 2018 года усилиях по разблокировке допуска делегаций России к штаб-квартире для участия в разоруженческих мероприятиях по линии ООН.

"Пока "визовый вопрос" остается подвешенным, мы предлагаем взять "техническую" (или процедурную) паузу для его урегулирования в срочном порядке. Как только будут выданы визы всей, без исключений, нашей делегации, готовы возобновить официальную сессию. Пока же США не выполнят свои обязательства перед ООН в плане обеспечения работы всех заявленных официальных представителей государств-членов ООН, предлагаем перейти в режим неформальных консультаций", — заявил Полянский.

Ситуация с визами

Некоторые члены российской делегации не получили американские визы для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН в конце сентября. В Вашингтоне это объяснили "техническими причинами".

Глава МИД Сергей Лавров назвал отказ в выдаче виз позором. Он напомнил, что в 2018 году Москва пошла навстречу Вашингтону и по просьбе американских коллег включила в состав приезжающей в Россию делегации сенатора Рона Джонсона, находящегося в санкционном списке.

Американские политики пообещали ответить зеркально, однако, как отметил глава МИД, в этом году в Вашингтоне заявили, что выдать визу кому бы то ни было из санкционного списка "категорически невозможно".