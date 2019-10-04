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РИА Новости

США вновь не выдали визы россиянам, ехавшим работать в ООН

01:11 04.10.2019
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© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 4 окт - РИА Новости. США не выдали визы некоторым членам российской делегации, планировавшим принять участие в работе первого комитета Генассамблеи ООН, заявил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
Ранее США не выдали визы некоторым членам российской делегации, которые планировали участвовать в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (24-30 сентября). Постпред России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил, что Россия из-за визовой политики США предлагает перевести в Женеву заседания комиссии ООН по разоружению и первого комитета Генассамблеи. Первый комитет занимается вопросами разоружения и международной безопасности.
"Вынуждены вновь заострить внимание на накопившихся и, к сожалению, не решающихся проблемах функционирования нашего общего разоруженческого механизма. Как вы помните, в апреле нам пришлось заблокировать работу комиссии по разоружению из-за невыдачи компетентными органами США въездных виз главе российской делегации", - сказал Полянский, выступая на заседании первого комитета по вопросам процедуры.
Он напомнил, что из-за визовых проблем на прошлой неделе под угрозой срыва оказалась работа российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на 74-й сессии Генассамблеи ООН.
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"Более того, тогда же американские власти практически в полном составе не допустили правительственную делегацию Российской Федерации до участия в 11-й конференции по содействию вступления в силу ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний)", - сказал дипломат.
"Сегодня мне приходится констатировать, что, к сожалению, американская сторона вновь проявила крайнее неуважение к своим обязательствам, к нам, да и ко всем собравшимся сегодня в зале. Из-за отсутствия виз у части наших экспертов российская делегация вновь поставлена в положение, не позволяющее нам принять полноценное участие в работе данной сессии первого комитета", - сказал Полянский.
Он уточнил, что части российской делегации пока не выдали визы.
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74-я сессия Генассамблеи ООННевыдача виз США делегатам из РоссииДмитрий ПолянскийСергей ЛавровРоссияСШАВ мире
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