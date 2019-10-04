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РИА Новости

Генпрокурор США обратится с письмом к Facebook против планов шифрования

01:08 04.10.2019
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© AP Photo / Patrick SemanskyГенеральный прокурор США Уильям Барр
Генеральный прокурор США Уильям Барр
© AP Photo / Patrick Semansky
Генеральный прокурор США Уильям Барр. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Генеральный прокурор США Уильям Барр, а также главы МВД Великобритании и Австралии опубликуют открытое письмо главе Facebook Марку Цукербергу с призывом отложить планы по шифрованию сервисов-мессенджеров, сообщает портал BuzzFeed.
Ожидается, что письмо, подписанное Барром, главой британского МВД Прити Пател и австралийским министром внутренних дел Питером Даттоном, будет опубликовано одновременно с подписанием соглашения между США и Британией об обмене информацией, включая зашифрованные сообщения в социальных сетях.
В письме говорится, что планы Facebook создать сквозное шифрование в приложениях-мессенджерах помешают правоохранительным организациям бороться с незаконными действиями в социальной сети, в том числе с сексуальной эксплуатацией детей, терроризмом и вмешательством в выборы.
Хотя авторы послания признают, что Facebook, владеющий мессенджерами WhatsApp и Instagram, перехватывает 99% противозаконного контента с помощью собственных систем, они указывают, что "простые цифры не могут зафиксировать значение вреда для наших детей".
Facebook
6 марта, 22:52РИА Новости
Facebook введет шифрование личных сообщений на всех своих платформах
Ранее глава МВД Великобритании заявляла, что преступникам выгодно намерение Facebook разрешить пользователям отправлять сообщения, зашифрованные таким образом, чтобы к ним имели доступ только отправитель и получатель. Она призвала соцсети предоставить разведслужбам "черный ход" для получения доступа к их мессенджерам.
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Уильям БаррBuzzFeedWhatsApp Inc.СШАFacebook, Inc.ТехнологииВ мире
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