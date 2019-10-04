Генпрокурор США обратится с письмом к Facebook против планов шифрования

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Генеральный прокурор США Уильям Барр, а также главы МВД Великобритании и Австралии опубликуют открытое письмо главе Facebook Марку Цукербергу с призывом отложить планы по шифрованию сервисов-мессенджеров, сообщает портал Генеральный прокурор США Уильям Барр, а также главы МВД Великобритании и Австралии опубликуют открытое письмо главе Facebook Марку Цукербергу с призывом отложить планы по шифрованию сервисов-мессенджеров, сообщает портал BuzzFeed

Ожидается, что письмо, подписанное Барром, главой британского МВД Прити Пател и австралийским министром внутренних дел Питером Даттоном, будет опубликовано одновременно с подписанием соглашения между США и Британией об обмене информацией, включая зашифрованные сообщения в социальных сетях.

В письме говорится, что планы Facebook создать сквозное шифрование в приложениях-мессенджерах помешают правоохранительным организациям бороться с незаконными действиями в социальной сети, в том числе с сексуальной эксплуатацией детей, терроризмом и вмешательством в выборы.

Хотя авторы послания признают, что Facebook, владеющий мессенджерами WhatsApp и Instagram, перехватывает 99% противозаконного контента с помощью собственных систем, они указывают, что "простые цифры не могут зафиксировать значение вреда для наших детей".