Форум молодежи из малых городов и деревень России пройдет в Москве

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Итоговый форум федерального проекта Российского союза молодежи (РСМ) "Пространство развития" пройдет 4-7 октября в Москве.

Проект "Пространство развития" нацелен на вовлечение молодых людей в социальное развитие малых городов и сел. В рамках проекта молодые люди из населенных пунктов численностью менее 50 тысяч человек могут воплотить свои инициативы, направленные на решение социальных проблем. Проект реализуется на средства президентского гранта на развитие гражданского общества, а также при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

"Участники нашего проекта - молодые люди из городов и деревень России. Некоторые муниципалитеты, откуда молодежь родом, не превышают по численности населения и 800 человек. Радует, что даже в таких малочисленных населенных пунктах находятся активные и неравнодушные к своей малой родине молодые люди. Именно они, благодаря годовому обучению в проекте "Пространство развития", создали социальные проекты на местах, а итоговый форум - это точка встречи участников со всей России", - рассказал РИА Новости председатель РСМ Павел Красноруцкий.

В РСМ отметили, что в форуме примут участие порядка 400 молодых людей из 43 регионов РФ и 90 муниципальных образований. По словам Красноруцкого, участники форума презентуют свои проекты, расскажут, с какими сложностями столкнулись и какую пользу принесла их работа.

В рамках форума участников ждут встречи с экспертами в сфере создания и продвижения социально-значимых проектов. Гостями форума станут, в том числе, гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин и глава Росмолодежи Александр Бугаев.