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РИА Новости

МИД Греции проинформирует парламент о новом соглашении с США по базам

01:01 04.10.2019
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© Официальный сайт Министерства иностранных дел ГрецииМинистерство иностранных дел Греции
Министерство иностранных дел Греции
© Официальный сайт Министерства иностранных дел Греции
Министерство иностранных дел Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 4 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в пятницу встретится с представителями парламентских партий и проинформирует их о новом соглашение с США по оборонному сотрудничеству, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
Встречи пройдут с 11 утра до 15 часов (время совпадает с московским).
Соглашение планируется подписать в субботу во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Афины. По информации СМИ, соглашение будет бессрочным и предусмотрит создание новых баз. Сейчас соглашение о пребывании американской базы в Суде продлевается ежегодно. Против нового соглашения выступили ряд партий, готовятся митинги против визита Помпео.
"Соглашение с США защищает интересы Греции и является фактором стабильности и безопасности в широком регионе Эгейского моря и Восточном Средиземноморье. Это хорошее соглашение", - написал Дендиас в Twitter.
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"Отношения Греции с США вступают в новую фазу. В целом я должен сказать, что Греция выходит из кризиса. Возвращается на региональную и международную арену с уверенностью. Оан претендует на роль, которая ей принадлежит", - заявил министр.
Соглашение обсуждалось в четверг в парламенте. Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что это непросто соглашение по американским базам в Греции.
"Это более глубокое сотрудничество с инвестициями в инфраструктуру, приносящее выгоду главным образом греческим вооруженным силам, и сотрудничество, которое может обеспечить более сильную оборону нашей стране в нынешних геополитических условиях", - сказал Панайотопулос. Его слова цитирует сайт news24.gr
"Причиной, по которой в настоящее время меняется, модернизируется восприятие со стороны США Греции, является поведения Турции. Ощущение того, что Турция уходит от Запада и не является надежным партнером в НАТО, заставляет американцев стремиться укреплять свои отношения с Грецией и укреплять свое присутствие здесь не войсками, а действиями, взаимодействием и помощью, развитием инфраструктуры, которую в конечном итоге используют вооруженные силы Греции", - добавил он.
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Депутат от Компартии Греции Йоргос Маринос в ходе дебатов заявил, что КПГ требует денонсации греко-американского соглашения о базах, немедленного закрытия "баз смерти" и прекращения участия Греции в зарубежных военных операциях. По его словам, помимо планов по обновлению Суда, есть планы новых баз в Ларисе, Стефановикио и порту Александруполис.
Маринос с трибуны парламента передал призыв КПГ к жителям Афин принять участие в крупной демонстрации на площади Синтагма в субботу в полдень, чтобы выразить протест против соглашения и баз.
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Майк ПомпеоНикос ДендиасНАТОГрецияСШАTwitterВ мире
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