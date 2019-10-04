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РИА Новости
Война в Сирии

США и Турция отметили прогресс в обеспечении безопасности на границе с САР

00:55 04.10.2019
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© AFP 2019 / Delil SouleimanВертолет международной коалиции, возглавляемой США, в районе границы Сирии и Турции
Вертолет международной коалиции, возглавляемой США, в районе границы Сирии и Турции
© AFP 2019 / Delil Souleiman
Вертолет международной коалиции, возглавляемой США, в районе границы Сирии и Турции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Министры обороны США и Турции Марк Эспер и Хулуси Акар обсудили в четверг по телефону ситуацию в Сирии, отметив прогресс в обеспечении безопасности в районе сирийско-турецкой границы, сообщили в Пентагоне.
"Министр Эспер и министр Акар признали прогресс, достигнутый в реализации механизма безопасности на северо-востоке Сирии, и подтвердили, что этот механизм надежно обеспечивает безопасность границы, гарантирует, что глобальная коалиция в состоянии предотвратить возрождение ИГ*", - говорится в сообщении ведомства. Министры также подтвердили приверженность тесной координации военных операций.
Ранее в минобороны Турции сообщали, что в ходе разговора министров обсуждалось создание вдоль границы "зоны безопасности, свободной от тяжелого оружия и террористов, шириной около 30 километров к востоку от Евфрата". В сообщении ведомства отмечалось, что Турция привержена плану создания зоны безопасности и в случае затягивания переговоров готова реализовать его сама. Там напомнили, что Турция ожидает от США "полного прекращения поддержки террористической организации РПК/YPG (Рабочей партии Курдистана / Сил самообороны сирийских курдов), в частности прекращения поставок оружия и боеприпасов".
Согласно заявлению, конечной целью Анкары является прекращение "присутствия террористов на севере Сирии и создание там мирного коридора", чтобы находящиеся в Турции сирийские беженцы смогли вернуться домой.
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США отметили прогресс в переговорах с Турцией по зоне безопасности в Сирии
Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне. При этом, как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, Анкара начнет операцию против курдских сил, контролирующих этот регион, если США будут затягивать формирование зоны безопасности.
Официальный Дамаск выступил категорически против турецко-американского соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии и грубое нарушение принципов международного права и устава ООН.

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Война в СирииМарк ЭсперХулуси АкараХулуси АкарТурцияСирияСШАВ мире
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