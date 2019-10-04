МИД Украины анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Шаройко

КИЕВ, 3 окт – РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Павла Шаройко, осужденного за шпионаж в Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 октября совершит рабочий визит на Украину, где в Житомире примет участие в форуме регионов двух стран. Он также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Завтра (в пятницу – ред.) будут уступки", - сказал Пристайко в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".
"Завтра будет то, о чем СМИ с радостью смогут сообщить", - сказал Пристайко, отвечая на вопрос, могут ли быть уступки в вопросе освобождения Шаройко.
Ранее Лукашенко заявил, что готов решить вопрос об освобождении Шаройко, осужденного за шпионаж, при аналогичном решении в отношении задержанного на Украине белоруса Юрия Политики.
В конце 2017 года КГБ Белоруссии сообщил о задержании Шаройко по обвинению в шпионаже и создании в республике агентурной сети. Весной 2018 года он был приговорен к восьми годам заключения. В октябре прошлого года глава КГБ Валерий Вакульчик сообщил, что Белоруссия рассматривает вопрос о помиловании украинского гражданина, но пока не приняла решения. При этом ранее Вакульчик сообщал, что обмен Шаройко на задержанного на Украине белоруса Политику невозможен.
Политика был задержан Службой безопасности Украины по подозрению в шпионаже в июне 2017 года. Позднее он был арестован.