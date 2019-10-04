Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T00:49Z
https://ria.ru/20191004/1559420569.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150925/96/1509259658_78:0:1123:588_1036x0_80_0_0_084555343c44ebf736f81dad633c8294.jpg
РИА Новости

МИД Украины анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Шаройко

00:49 04.10.2019
236
© Оперативная съемка КГБ БелоруссииПавел Шаройко
Павел Шаройко
© Оперативная съемка КГБ Белоруссии
Павел Шаройко. Архивное фото
КИЕВ, 3 окт – РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Павла Шаройко, осужденного за шпионаж в Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 октября совершит рабочий визит на Украину, где в Житомире примет участие в форуме регионов двух стран. Он также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Завтра (в пятницу – ред.) будут уступки", - сказал Пристайко в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".
"Завтра будет то, о чем СМИ с радостью смогут сообщить", - сказал Пристайко, отвечая на вопрос, могут ли быть уступки в вопросе освобождения Шаройко.
Здание КГБ Белоруссии в Минске. Архивное фото
20 ноября 2017, 22:18РИА Новости
В Белоруссии показали кадры допроса обвиняемого в шпионаже украинца Шаройко
Ранее Лукашенко заявил, что готов решить вопрос об освобождении Шаройко, осужденного за шпионаж, при аналогичном решении в отношении задержанного на Украине белоруса Юрия Политики.
В конце 2017 года КГБ Белоруссии сообщил о задержании Шаройко по обвинению в шпионаже и создании в республике агентурной сети. Весной 2018 года он был приговорен к восьми годам заключения. В октябре прошлого года глава КГБ Валерий Вакульчик сообщил, что Белоруссия рассматривает вопрос о помиловании украинского гражданина, но пока не приняла решения. При этом ранее Вакульчик сообщал, что обмен Шаройко на задержанного на Украине белоруса Политику невозможен.
Политика был задержан Службой безопасности Украины по подозрению в шпионаже в июне 2017 года. Позднее он был арестован.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Вчера, 23:30РИА Новости
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
302003
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийБелоруссияРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
РИА
Новости
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев заявил о травле против него
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter по мотивам выступления Путина
Лента
новостей
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
США вновь не выдали визы россиянам, ехавшим работать в ООН
Народный депутат фракции Слуга народа, глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко
На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
Министр образования и науки Украины Анна Новосад
Власти Украины подтвердили переход русскоязычных школ на украинский
Попытка срыва выступления Петра Толстого в ПАСЕ. Стоп-кадр видео
Сенатор рассказал, кто стоит за попыткой срыва выступления Толстого в ПАСЕ
Министерство иностранных дел Греции
МИД Греции проинформирует парламент о новом соглашении с США по базам
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры
Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46Опрос выявил, сколько среднестатистическому россиянину нужно для счастья
03:39Врачи из США рассказали, когда лучше всего сделать прививку от гриппа
03:38Глава минэнерго США покинет свой пост в ноябре
03:37Врач рассказала, кто больше всех рискует подхватить грипп с осложнениями
03:35Врач рассказал, как можно сохранить здоровье печени
03:31Дипломаты США составили заявление о расследовании по Burisma, пишут СМИ
03:30Эксперт рассказал о тонкостях при покупке автостраховки каско
03:19НАСА просит перенести запуск "Прогресса", чтобы не мешать кораблю Маска
03:17Люди не замечают эпохи вымирания животных из-за его скорости, заявил ученый
03:12В МЧС рассказали, что делать при сигнале сирен "Внимание всем!"
03:09Актера Джеймса Франко обвинили в домогательствах студентки его школы
03:00Ученые готовят надувной бублик для полета на край Солнечной системы
02:56Трамп хочет игнорировать запросы по импичменту, не одобренного конгрессом
02:55В США избили мужчину в кепке с надписью на русском
02:21Потери армии Мали в пограничном инциденте выросли до 38 погибших
02:14Васильева рассказала, что конкурсантам "Учителя года" в среднем 25 лет
02:12Госдеп прокомментировал практику отказа в визах россиянам
02:05Знаменитая японская пианистка Хироми даст единственный концерт в Москве
02:02В Индии перевернулось судно, семь человек погибли, 50 пропали без вести
01:57Полянский предложил перенести сессии комитета ГА ООН по разоружению из США
Лента новостейМолния