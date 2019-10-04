МИД Украины анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Шаройко

КИЕВ, 3 окт – РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Павла Шаройко, осужденного за шпионаж в Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 октября совершит рабочий визит на Украину, где в Житомире примет участие в форуме регионов двух стран. Он также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Завтра (в пятницу – ред.) будут уступки", - сказал Пристайко в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Завтра будет то, о чем СМИ с радостью смогут сообщить", - сказал Пристайко, отвечая на вопрос, могут ли быть уступки в вопросе освобождения Шаройко.

Ранее Лукашенко заявил, что готов решить вопрос об освобождении Шаройко, осужденного за шпионаж, при аналогичном решении в отношении задержанного на Украине белоруса Юрия Политики.

В конце 2017 года КГБ Белоруссии сообщил о задержании Шаройко по обвинению в шпионаже и создании в республике агентурной сети. Весной 2018 года он был приговорен к восьми годам заключения. В октябре прошлого года глава КГБ Валерий Вакульчик сообщил, что Белоруссия рассматривает вопрос о помиловании украинского гражданина, но пока не приняла решения. При этом ранее Вакульчик сообщал, что обмен Шаройко на задержанного на Украине белоруса Политику невозможен.