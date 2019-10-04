Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября

Отмечается, что также пройдёт награждение в номинациях "За творческую работу с детьми, находящимися на длительном лечении" (для учителей госпитальных школ), "Педагог-дефектолог России – 2019", "Педагог-психолог России – 2019".

Третий очный тур конкурса, который включает два конкурсных испытания – "Публичную лекцию" и "Разговор с Министром", состоялся в Москве в Общественной палате РФ 3 октября. В нем приняли участие пять призеров конкурса - Лариса Арачашвили из Волгограда, Марина Зезкова из Санкт-Петербурга, Павел Красновид из подмосковного Подольска, Наиль Мирсаитов из Казани, Вероника Романова из Саратова. Конкурсные испытания имели единую тему - "Воспитание в школе в условиях современных вызовов".