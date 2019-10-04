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РИА Новости

Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября

00:44 04.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервоклассники на праздновании Дня знаний
Первоклассники на праздновании Дня знаний
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Победитель всероссийского конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября в Государственном Кремлевском дворце, сообщает министерство просвещения РФ.
"Четвертого октября в Государственном Кремлёвском дворце состоятся праздничный концерт, посвящённый Дню учителя, и торжественная церемония объявления победителей всероссийского конкурса "Учитель года России – 2019", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также пройдёт награждение в номинациях "За творческую работу с детьми, находящимися на длительном лечении" (для учителей госпитальных школ), "Педагог-дефектолог России – 2019", "Педагог-психолог России – 2019".
Третий очный тур конкурса, который включает два конкурсных испытания – "Публичную лекцию" и "Разговор с Министром", состоялся в Москве в Общественной палате РФ 3 октября. В нем приняли участие пять призеров конкурса - Лариса Арачашвили из Волгограда, Марина Зезкова из Санкт-Петербурга, Павел Красновид из подмосковного Подольска, Наиль Мирсаитов из Казани, Вероника Романова из Саратова. Конкурсные испытания имели единую тему - "Воспитание в школе в условиях современных вызовов".
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