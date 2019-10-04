СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию

Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии. Архивное фото

Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии

© AP Photo / Anna Surinyach Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии

ООН, 3 окт – РИА Новости. Совбез ООН на год продлил право государств-членов проверять в международных водах у побережья Ливии суда, подозреваемые в незаконном ввозе мигрантов, заявил на заседании совета постпред ЮАР Джерри Мэтьюс Матджила.

"Результат голосования следующий: за проект резолюции подано 15 голосов. Проект резолюции принят единогласно", - сказал Маджила, председательствующий в СБ в октябре.

Резолюция осуждает все осуществляемые на ливийской территории, через нее, с нее и у побережья Ливии акты незаконного провоза мигрантов и торговли людьми.

Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков заявил в свою очередь, что Россия всегда конструктивно подходила к любым европейским усилиям по противодействию нелегальной миграции.

"Однако долгосрочное решение этой проблемы лежит отнюдь не в санкционной плоскости. Она требует комплексного подхода. Истинные причины массового перемещения людей кроются в первую очередь в конфликтных ситуациях и бедственном социально-экономическом положении, которые были порождены незаконным военным вторжением во внутренние дела Ливии в нарушении известных резолюций Совета Безопасности, что привело к нечеловеческим страданиям многих миллионов людей", – подчеркнул он.

По его мнению, факты преступлений, совершаемых против мигрантов, лишь подтверждают тезис о том, что эффективным способом борьбы является ликвидация соответствующих преступных сетей.

"Должно быть налажено эффективное уголовное преследование на национальном уровне. Не менее важно содействовать созданию в государствах массового исхода устойчивых предпосылок для налаживания нормальной мирной жизни", - добавил он.

"Очевидно, что устранение многих причин миграционных проблем лежит в плоскости политического урегулирования в государствах, переживающих кризис, а также содействия таким странам в социально-экономической реабилитации и государственном строительстве", - указал Сафронков.