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РИА Новости

Соловьев заявил о травле против него

00:30 04.10.2019 (обновлено: 01:05 04.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
По его словам, травля связана с недавним инцидентом, когда Соловьев оскорбил слушателя из Татарстана в эфире радио "Вести FM". Также журналист связал реакцию людей на его слова с "осенним обострением, от которого у людей нет лекарства".
"Я смотрю, что несколько дней идет активная и забавная попытка устроить травлю против меня. Я, честное слово, смотрю на это с улыбкой", — пояснил телеведущий.
Соловьев добавил, что не понимает, почему его оппонент обиделся, ведь, по словам телеведущего, он и сам писал оскорбления, в частности, и в адрес президента.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
24 сентября, 01:22РИА Новости
Соловьев резко отреагировал на "либеральный бред" о России
"У меня нет никаких проблем с великим татарским народом. Тот мерзавец, который присылал сообщения, которые вполне могут составить основу для возбуждения уголовного дела против него, — он позорит Татарстан", — добавил журналист.
Он также заметил, что его оппонент мог и не быть татарином по национальности.
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Шоу-бизнесВладимир СоловьевМоскваТатарстанОбщество
Популярные комментарии
Заголовок желтый и искажает ситуацию. Соловьев наслаждается кипением этих нечистот, тем как "этих бесов" крутит от бессильной злобы.
4 октября, 00:47
Deis Serbak
15100017
Значит Вы определенно его ярый сторонник, раз защищаете этого "журналиста", а всех неслогласных называете его выражениями - "бесами".
4 октября, 01:07
Європейський експерт
800004
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