Соловьев заявил о травле против него

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.

По его словам, травля связана с недавним инцидентом, когда Соловьев оскорбил слушателя из Татарстана в эфире радио "Вести FM". Также журналист связал реакцию людей на его слова с "осенним обострением, от которого у людей нет лекарства".

"Я смотрю, что несколько дней идет активная и забавная попытка устроить травлю против меня. Я, честное слово, смотрю на это с улыбкой", — пояснил телеведущий.

Соловьев добавил, что не понимает, почему его оппонент обиделся, ведь, по словам телеведущего, он и сам писал оскорбления, в частности, и в адрес президента.

"У меня нет никаких проблем с великим татарским народом. Тот мерзавец, который присылал сообщения, которые вполне могут составить основу для возбуждения уголовного дела против него, — он позорит Татарстан", — добавил журналист.