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РИА Новости

Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе

00:18 04.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в международном аэропорту им. Хосе Марти в Гаване
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в международном аэропорту им. Хосе Марти в Гаване
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в международном аэропорту им. Хосе Марти в Гаване. Архивное фото
ГАВАНА, 4 окт – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит в пятницу кубинское нефтяное месторождение "Бока де Харуко", где состоится запуск буровой установки.
Медведев находится на Кубе с двухдневным визитом. Днем ранее он провел переговоры с лидером республики Мигелем Диас-Канелем. По итогам российско-кубинских переговоров был подписан ряд совместных документов.
Ранее первый замглавы аппарата российского правительства Сергей Приходько рассказал, что на месторождении пройдет церемония запуска компанией "Зарубежнефть" бурения горизонтальной скважины на "Бока де Харуко" с использованием новых технологий. Запланировано бурение первой горизонтальной скважины на этом месторождении, всего таких будет три.
"Роснефть" и "Зарубежнефть" рассматривают участие в проектах на Кубе - прорабатываются проекты по повышению эффективности эксплуатации зрелых месторождений Кубы и освоению Блока-37 на кубинском шельфе.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев оставляет запись в Книге почетных гостей в музее Хосе Марти на площади Революции в Гаване
Вчера, 21:42РИА Новости
Медведев назвал Кубу важным союзником России в Латинской Америке
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Дмитрий МедведевРоснефтьЗарубежнефтьСергей ПриходькоКубаРоссияЭкономика
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