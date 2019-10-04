Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в международном аэропорту им. Хосе Марти в Гаване. Архивное фото

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в международном аэропорту им. Хосе Марти в Гаване

ГАВАНА, 4 окт – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит в пятницу кубинское нефтяное месторождение "Бока де Харуко", где состоится запуск буровой установки.

Медведев находится на Кубе с двухдневным визитом. Днем ранее он провел переговоры с лидером республики Мигелем Диас-Канелем. По итогам российско-кубинских переговоров был подписан ряд совместных документов.

Ранее первый замглавы аппарата российского правительства Сергей Приходько рассказал, что на месторождении пройдет церемония запуска компанией "Зарубежнефть" бурения горизонтальной скважины на "Бока де Харуко" с использованием новых технологий. Запланировано бурение первой горизонтальной скважины на этом месторождении, всего таких будет три.