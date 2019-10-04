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РИА Новости

Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым

00:15 04.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 4 окт – РИА Новости. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани назвал прошедшую в Нью-Йорке встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым своевременной и необходимой.
Сергей Лавров и Давид Залкалиани недавно встретились на полях Генассамблеи ООН. Встреча была организована при содействии Швейцарии, представляющей в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси интересы России в Грузии и Грузии в России. По данным МИД РФ, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, обменялись мнениями по региональной безопасности. Контакт на таком уровне стал первым за последние годы.
"Я уверен, что эта встреча была необходимой, своевременной и важной. Основание говорить об этом дает та коммуникация, которая у меня была в течение недели в Нью-Йорке с нашими партнерами. Все единогласно отмечали, что необходимо предпринять дополнительные шаги, чтобы рассмотреть проходящий процесс бордеризации и проблематику в процессе женевских переговоров", - заявил грузинский министр журналистам.
Залкалини рассказал, что его швейцарский коллега предложил провести переговоры с Лавровым на полях Генассамблеи ООН, и грузинская сторона согласилась на эту "уникальную возможность", так как в формате ООН переговоры ведут даже те страны, у которых нет друг с другом дипломатических отношений.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
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"Если спросить меня сегодня, я обязательно вновь сделал бы этот шаг. Что касается второй спекуляции о том, что якобы речь шла об изменении форматов наших переговоров, хочу отметить, что ничего подобного не было. Наоборот, было еще раз подтверждено, что мы продолжаем работать в женевском формате. В этом формате изменились персоналии, у России будут новые представители, и с их участием переговоры продолжатся", - отметил министр.
Он добавил, что на встрече с российскими коллегой так же был рассмотрен вопрос о возможности возобновления прямых авиасообщений между странами.
"Безусловно, об этом шел разговор, и, естественно, мы поприветствовали. За день до встречи российский министр иностранных дел сделал комментарии на эту тему. Мы лишь приветствуем. Я ответил на встрече, что разве кто-нибудь может быть против отношений между народами? Мы очень рационально, прагматично продолжаем эту политику, и это нам решать", - заявил Залкалиани.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках женевских дискуссий и на пражских переговорах, проводимых с 2012 года. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Георгий Гахария
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Давид Залкалиани74-я сессия Генассамблеи ООНСергей ЛавровООНРоссияГрузияВ мире
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