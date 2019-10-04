Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Воздушно-космические силы России предупредили в текущем году 19 столкновений российских спутников с космическим мусором, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.

"В 2019 году специалисты главного центра разведки космической обстановки космических войск Воздушно-космических сил... выдали 19 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки", - сказали в ведомстве.

Кроме того, ВКС приняли на сопровождение около 700 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты около 300 спутников, обеспечили прогнозирование и контроль схода с орбиты более 200 объектов.