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РИА Новости

Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором

00:08 04.10.2019
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© Depositphotos / JohanSwanepoelКосмический мусор
Космический мусор
© Depositphotos / JohanSwanepoel
Космический мусор. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Воздушно-космические силы России предупредили в текущем году 19 столкновений российских спутников с космическим мусором, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
"В 2019 году специалисты главного центра разведки космической обстановки космических войск Воздушно-космических сил... выдали 19 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки", - сказали в ведомстве.
Кроме того, ВКС приняли на сопровождение около 700 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты около 300 спутников, обеспечили прогнозирование и контроль схода с орбиты более 200 объектов.
Ежегодно 4 октября Космические войска ВКС России отмечают свой профессиональный праздник.
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
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Воздушно-космические силы РоссииКосмос - РИА НаукаРоссия
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