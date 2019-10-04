ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Около 50 опытно-конструкторских работ по созданию новых систем и комплексов для Воздушно-космических сил ведутся в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.

"В целом для переоснащения соединений и воинских частей Космических войск перспективными образцами вооружения в настоящее время ведутся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию в ближайшие годы систем и комплексов нового поколения", - сказали в ведомстве.