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РИА Новости
Новое оружие России

ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения

00:07 04.10.2019 (обновлено: 00:09 04.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВыступление пилотажной группы ВКС России "Русские витязи"
Выступление пилотажной группы ВКС России Русские витязи
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Выступление пилотажной группы ВКС России "Русские витязи". Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Около 50 опытно-конструкторских работ по созданию новых систем и комплексов для Воздушно-космических сил ведутся в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
"В целом для переоснащения соединений и воинских частей Космических войск перспективными образцами вооружения в настоящее время ведутся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию в ближайшие годы систем и комплексов нового поколения", - сказали в ведомстве.
Ежегодно 4 октября Космические войска ВКС России отмечают свой профессиональный праздник.
Кадры запуска новой ракеты системы ПРО
4 июня, 08:50Новое оружие России
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
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Новое оружие РоссииВоздушно-космические силы РоссииРоссияРИА НаукаБезопасность
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