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РИА Новости

В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса

00:04 04.10.2019
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© Depositphotos / Molodec_Комета, пролетающая мимо Земли
Комета, пролетающая мимо Земли
© Depositphotos / Molodec_
Комета, пролетающая мимо Земли. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия развернет на своей территории к 2022 году свыше десяти новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов контроля ближнего космоса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
"До 2022 года на территории России планируется развернуть свыше десяти новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов", - сказали в ведомстве.
Первый лазерно-оптический комплекс нового поколения, добавили в Минобороны, успешно выполняет задачи по контролю космического пространства в режиме опытно-боевого дежурства в Алтайском крае.
Ежегодно 4 октября Космические войска ВКС России отмечают свой профессиональный праздник.
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