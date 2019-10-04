В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия развернет на своей территории к 2022 году свыше десяти новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов контроля ближнего космоса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.

"До 2022 года на территории России планируется развернуть свыше десяти новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов", - сказали в ведомстве.

Первый лазерно-оптический комплекс нового поколения, добавили в Минобороны, успешно выполняет задачи по контролю космического пространства в режиме опытно-боевого дежурства в Алтайском крае.