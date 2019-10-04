Через континенты: итоги конференции "Бессмертного полка" в Белграде

Песни военных лет в устах представителей 55 стран мира, единая память о войне и общие проблемы – все это о международной конференции "Память победителей", которая прошла в Белграде 25‒26 сентября. Корреспонденты РИА Новости не только пообщались с делегатами о том, как проходит акция "Бессмертный полк" от стран Латинской Америки до Китая, но и узнали, какой запомнилась Великая Отечественная война народному артисту РФ Василию Лановому.
Традиции и инновации
Место проведения мероприятия было выбрано неслучайно: в этом году в Белграде отмечается 75-я годовщина освобождения города от фашистских захватчиков. Поэтому перед началом официальных дискуссий более 100 делегатов приняли участие в церемонии возложения венков к мемориальному комплексу освободителям Белграда.
Вместе с участниками конференции свою дань памяти героически погибшим в боях за город отдали официальные лица Сербии и России, а также народный артист СССР Василий Лановой.
Появление легенды советского кино вызвало большой ажиотаж у присутствующих, вокруг артиста мгновенно образовались желающие выразить ему свое почтение и сфотографироваться на память. Лановой лишь скромно улыбался и подбадривал тех, кто стоял в стороне, не решаясь присоединиться к общему веселью: "Давайте-давайте! Ну что же вы стоите? Тут места на всех хватит!".
Веселый и радушный настрой вмиг сменился торжественным молчанием: выстроившись в шеренги, делегаты приступили к возложению цветов. Каждый вспоминал историю своей семьи, своих предков, сражавшихся с врагом ради общей свободы и светлого будущего следующих поколений.
Некоторые пришли с портретами ветеранов, в том числе и Александр Лукашок – координатор движения "Бессмертный полк" в ряде городов Белоруссии.
"У меня воевали оба деда, бабушка была малолетним узником концлагеря. Не участвовать в этой акции я просто не мог. Как только она появилась, сразу же заинтересовался. К тому же дважды был на параде Победы в Москве", – поделился он.
Александр также с гордостью представил инновацию от белорусских коллег – быстроразборную конструкцию для портрета, позволяющую участникам шествия комфортно перевозить все необходимые составляющие.
Координатор движения "Бессмертный полк" в Белоруссии Александр Лукашок
"Иногородним участникам, или тем, кто добирается из сел и отдаленных уголков страны, проблемно возить с собой внушительные палки. Мы разработали недорогой вариант пластикового штендера, который складывается до формата А4 в сумку. Разбирается он за несколько секунд, все запчасти можно купить в строительном магазине", – подчеркнул он.
Лепестки роз и шествие без шествия
После церемонии участники конференции приступили к докладам, в которых особо выделяли нюансы и отличительные моменты в проведении акции и праздновании годовщины Великой Победы в своих странах. Так, например, в Китае в завершение праздника запускают салют из лепестков роз и белые воздушные шары.
Как пояснила координатор движения "Бессмертный полк" в КНР Елена Топоркова, такое решение было принято из-за того, что в стране запрещено самостоятельно запускать фейерверки.
"Изначально салют из роз символизирует капли крови, красный цвет победы. И еще очень трогательно отпускать белые шары под песню "Журавли". Это получается и драматично, и внутренне сильно", – рассказала она.
По словам Елены, для местных жителей такие акции не только красочное событие, они глубоко воспринимают саму идею празднования и сохранения памяти.
"У них тоже было много жертв войны, и для них это важно и понятно. Данная идея им очень близка, так как она очень душевная, а китайцы – сентиментальные люди. Они сами признавались, что в какой-то степени завидуют россиянам, потому что у нас родилась такая идея", – подчеркнула Топоркова.
В то же время в Объединенных Арабских Эмиратах "Бессмертный полк" проходит не в привычном всем формате, а в закрытом помещении – в стране официально запрещены любые организованные шествия. Определенные ограничения накладывает и местный климат, так как в мае температура воздуха достигает 40‒45 градусов. Из-за этого проводить массовые мероприятия на улице, мягко говоря, сложно.
Впрочем, все это не мешает соотечественникам из России и стран СНГ отдать дань памяти павшим предкам. Как рассказал координатор "Бессмертного полка" в ОАЭ Сергей Токарев, ежегодно в рамках празднования Дня Победы проводится торжественный вечер и концерт, куда все желающие могут прийти с портретами ветеранов и символикой Великой Отечественной войны.
Координатор "Бессмертного полка" в ОАЭ Сергей Токарев
"Сначала идет торжественная часть с выступлениями послов из стран СНГ, чередующихся музыкальными паузами. У каждого из них своя речь, своя история отдельной республики, каждая из которых внесла свой вклад в Великую Победу. Далее – минута молчания, после которой начинается сама акция "Бессмертный полк". Люди, пришедшие с портретами родственников-ветеранов, выходят к сцене и выстраиваются в несколько шеренг. Получается очень красивая картина. И еще играет песня "Журавли", потому что она по умолчанию считается символом акции", – отметил он.
По словам Сергея, в среднем в "Бессмертном полку" принимают участие около тысячи человек. Среди них – представители казахской и белорусской диаспор, которые приходят в футболках с портретами их земляков ‒ героев Советского Союза.
"Для меня "Бессмертный полк" – это не что-то обезличенное, а память о моем героическом деде. Он был командиром противотанкового орудия, дважды ранен, получил всего одну медаль, но она дорогого стоит. Когда мы начинали эту историю, он был еще жив. Я приезжал к нему в Воронежскую область, слушал его рассказы о войне. Поэтому даже сомнений не было, проводить ли у нас акцию", – подчеркнул Токарев.
Тропический остров и Центральная Африка
Своими проблемами и идеями по развитию движения смогли поделиться делегаты из самых неожиданных уголков мира. Ольга Богачева, например, представила опыт проведения акции в Республике Маврикий.
"Мы проводим акцию на территории посольства, она большая, можно себе позволить. Считаем, что местная общественность пока не готова принять наше шествие и увидеть нас на улицах. Даже о своих ветеранах, а это около 35 тысяч человек, включая 500 женщин, которые воевали на стороне союзников, маврикийцы не знают", – отметила она, добавив, что помимо граждан РФ и выходцев из республик бывшего СССР в "Бессмертном полку" активно принимают участие ветераны островного государства, призванные на войну в 14 лет.
"На самом деле история Второй мировой у нас общая. Здесь нельзя делить россиян, англичан, французов или маврикийцев", – считает Ольга.
Похожая ситуация сложилась и в Республике Конго, где акция проходит благодаря усилиям русскоязычной общины с 2017 года. Как рассказал координатор "Бессмертного полка" в регионе Мишель Нгебана, идея шествия постепенно распространяется по разным населенным пунктам республики, однако организаторы не спешат привлекать к ней очень большое внимание.
"Люди должны привыкнуть к этому и понять, почему мы это делаем. У нас такой регион, здесь опасаются больших скоплений людей – а вдруг снова переворот. Поэтому мы идем потихоньку, договариваемся с посольством, чтобы с местными властями не было проблем – это нам не нужно. Лучше спокойно, потихоньку вводить в курс дела местное население", – подчеркнул он.
В целом в общине отмечаются все главные государственные праздники России, однако именно 9 Мая ценится больше всего. По словам Мишеля, это связано с тем, что в семьях бережно хранится память о воевавших родственниках, остающаяся важной частью воспитания подрастающих поколений.
"Я ходил в школу еще в Советском Союзе, в Ленинграде, потом учился в Москве, и у нас в семье всегда хранили память о предках, как и многие наши соотечественники. Но пока не было "Бессмертного полка", люди как-то не придавали этому значения. А сейчас все хотят рассказать истории о своих предках, показать их. У меня в семье все поддерживают эту акцию. <…> Мой дед был партизаном, ранен, отправлен в тыл на лечение и остался жив. Потом воспитывал детей, внуков. Я вырос на его воспитании", – поделился он.
Министр труда и социальных вопросов Республики Сербия Зоран Джорджевич (слева) и полномочный посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко на церемонии возложения цветов к мемориалу "Освободителям Белграда"
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Министр труда и социальных вопросов Республики Сербия Зоран Джорджевич (слева) и полномочный посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко на церемонии возложения цветов к мемориалу "Освободителям Белграда"
Руководитель исполкома общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской (слева), сопредседатель межрегионального историко-патриотического движения "Бессмертный полк" Сергей Лапенков, народный артист СССР Василий Лановой и полномочный посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко
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Руководитель исполкома общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской (слева), сопредседатель межрегионального историко-патриотического движения "Бессмертный полк" Сергей Лапенков, народный артист СССР Василий Лановой и полномочный посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко
Министр труда и социальных вопросов Республики Сербия Зоран Джорджевич (слева) и полномочный посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко на церемонии возложения цветов к мемориалу "Освободителям Белграда"
Руководитель исполкома общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской (слева), сопредседатель межрегионального историко-патриотического движения "Бессмертный полк" Сергей Лапенков, народный артист СССР Василий Лановой и полномочный посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко
После бурных обсуждений и ярких докладов участники конференции стали гостями творческого вечера Василия Ланового. В зале Дома войска прозвучали знакомые и близкие каждому песни военных лет, которые делегаты бойко хором пропели под звуки обычной гитары. "Катюша", "Смуглянка", "Темная ночь" и, конечно, "Журавли" отдавались эхом в сердцах присутствующих.
Затем микрофон перешел в руки Ланового, который поделился своими воспоминаниями о начале войны и душевными историями из жизни, включая байки о быте театра им. Евгения Вахтангова, которые никого не оставили равнодушным.
Завершил двухдневную конференцию предпремьерный показ художественного фильма "Счастье в конверте" – трогательного альманаха о любви и дружбе, о связи поколений, а также о том, как важно уважать свои корни и не предавать близких.
На следующий день пути делегатов разошлись: кто-то сразу отправился в аэропорт, чтобы быстрее добраться домой или незамедлительно приступить к работе в своем городе, а кто-то предпочел поближе познакомиться с Белградом и "переварить" события предыдущих дней. В любом случае в их памяти останутся не только часы упорных трудов, но и приятные воспоминания от общения с коллегами по цеху и общей атмосферы единства "Бессмертного полка", объединяющей континенты.
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