Через континенты: итоги конференции "Бессмертного полка" в Белграде

Песни военных лет в устах представителей 55 стран мира, единая память о войне и общие проблемы – все это о международной конференции "Память победителей", которая прошла в Белграде 25‒26 сентября. Корреспонденты РИА Новости не только пообщались с делегатами о том, как проходит акция "Бессмертный полк" от стран Латинской Америки до Китая, но и узнали, какой запомнилась Великая Отечественная война народному артисту РФ Василию Лановому.

Традиции и инновации

Место проведения мероприятия было выбрано неслучайно: в этом году в Белграде отмечается 75-я годовщина освобождения города от фашистских захватчиков. Поэтому перед началом официальных дискуссий более 100 делегатов приняли участие в церемонии возложения венков к мемориальному комплексу освободителям Белграда.

Вместе с участниками конференции свою дань памяти героически погибшим в боях за город отдали официальные лица Сербии и России, а также народный артист СССР Василий Лановой.

Появление легенды советского кино вызвало большой ажиотаж у присутствующих, вокруг артиста мгновенно образовались желающие выразить ему свое почтение и сфотографироваться на память. Лановой лишь скромно улыбался и подбадривал тех, кто стоял в стороне, не решаясь присоединиться к общему веселью: "Давайте-давайте! Ну что же вы стоите? Тут места на всех хватит!".

Веселый и радушный настрой вмиг сменился торжественным молчанием: выстроившись в шеренги, делегаты приступили к возложению цветов. Каждый вспоминал историю своей семьи, своих предков, сражавшихся с врагом ради общей свободы и светлого будущего следующих поколений.

Некоторые пришли с портретами ветеранов, в том числе и Александр Лукашок – координатор движения "Бессмертный полк" в ряде городов Белоруссии.

"У меня воевали оба деда, бабушка была малолетним узником концлагеря. Не участвовать в этой акции я просто не мог. Как только она появилась, сразу же заинтересовался. К тому же дважды был на параде Победы в Москве", – поделился он.

Александр также с гордостью представил инновацию от белорусских коллег – быстроразборную конструкцию для портрета, позволяющую участникам шествия комфортно перевозить все необходимые составляющие.

© Александр Зиновьев Координатор движения "Бессмертный полк" в Белоруссии Александр Лукашок © Александр Зиновьев Координатор движения "Бессмертный полк" в Белоруссии Александр Лукашок

"Иногородним участникам, или тем, кто добирается из сел и отдаленных уголков страны, проблемно возить с собой внушительные палки. Мы разработали недорогой вариант пластикового штендера, который складывается до формата А4 в сумку. Разбирается он за несколько секунд, все запчасти можно купить в строительном магазине", – подчеркнул он.

Лепестки роз и шествие без шествия

После церемонии участники конференции приступили к докладам, в которых особо выделяли нюансы и отличительные моменты в проведении акции и праздновании годовщины Великой Победы в своих странах. Так, например, в Китае в завершение праздника запускают салют из лепестков роз и белые воздушные шары.

Как пояснила координатор движения "Бессмертный полк" в КНР Елена Топоркова, такое решение было принято из-за того, что в стране запрещено самостоятельно запускать фейерверки.

"Изначально салют из роз символизирует капли крови, красный цвет победы. И еще очень трогательно отпускать белые шары под песню "Журавли". Это получается и драматично, и внутренне сильно", – рассказала она.

По словам Елены, для местных жителей такие акции не только красочное событие, они глубоко воспринимают саму идею празднования и сохранения памяти.

"У них тоже было много жертв войны, и для них это важно и понятно. Данная идея им очень близка, так как она очень душевная, а китайцы – сентиментальные люди. Они сами признавались, что в какой-то степени завидуют россиянам, потому что у нас родилась такая идея", – подчеркнула Топоркова.

В то же время в Объединенных Арабских Эмиратах "Бессмертный полк" проходит не в привычном всем формате, а в закрытом помещении – в стране официально запрещены любые организованные шествия. Определенные ограничения накладывает и местный климат, так как в мае температура воздуха достигает 40‒45 градусов. Из-за этого проводить массовые мероприятия на улице, мягко говоря, сложно.

Впрочем, все это не мешает соотечественникам из России и стран СНГ отдать дань памяти павшим предкам. Как рассказал координатор "Бессмертного полка" в ОАЭ Сергей Токарев, ежегодно в рамках празднования Дня Победы проводится торжественный вечер и концерт, куда все желающие могут прийти с портретами ветеранов и символикой Великой Отечественной войны.

© Александр Зиновьев Координатор "Бессмертного полка" в ОАЭ Сергей Токарев © Александр Зиновьев Координатор "Бессмертного полка" в ОАЭ Сергей Токарев

"Сначала идет торжественная часть с выступлениями послов из стран СНГ, чередующихся музыкальными паузами. У каждого из них своя речь, своя история отдельной республики, каждая из которых внесла свой вклад в Великую Победу. Далее – минута молчания, после которой начинается сама акция "Бессмертный полк". Люди, пришедшие с портретами родственников-ветеранов, выходят к сцене и выстраиваются в несколько шеренг. Получается очень красивая картина. И еще играет песня "Журавли", потому что она по умолчанию считается символом акции", – отметил он.

По словам Сергея, в среднем в "Бессмертном полку" принимают участие около тысячи человек. Среди них – представители казахской и белорусской диаспор, которые приходят в футболках с портретами их земляков ‒ героев Советского Союза.

"Для меня "Бессмертный полк" – это не что-то обезличенное, а память о моем героическом деде. Он был командиром противотанкового орудия, дважды ранен, получил всего одну медаль, но она дорогого стоит. Когда мы начинали эту историю, он был еще жив. Я приезжал к нему в Воронежскую область, слушал его рассказы о войне. Поэтому даже сомнений не было, проводить ли у нас акцию", – подчеркнул Токарев.

Тропический остров и Центральная Африка

Своими проблемами и идеями по развитию движения смогли поделиться делегаты из самых неожиданных уголков мира. Ольга Богачева, например, представила опыт проведения акции в Республике Маврикий.

"Мы проводим акцию на территории посольства, она большая, можно себе позволить. Считаем, что местная общественность пока не готова принять наше шествие и увидеть нас на улицах. Даже о своих ветеранах, а это около 35 тысяч человек, включая 500 женщин, которые воевали на стороне союзников, маврикийцы не знают", – отметила она, добавив, что помимо граждан РФ и выходцев из республик бывшего СССР в "Бессмертном полку" активно принимают участие ветераны островного государства, призванные на войну в 14 лет.

"На самом деле история Второй мировой у нас общая. Здесь нельзя делить россиян, англичан, французов или маврикийцев", – считает Ольга.

Похожая ситуация сложилась и в Республике Конго, где акция проходит благодаря усилиям русскоязычной общины с 2017 года. Как рассказал координатор "Бессмертного полка" в регионе Мишель Нгебана, идея шествия постепенно распространяется по разным населенным пунктам республики, однако организаторы не спешат привлекать к ней очень большое внимание.

"Люди должны привыкнуть к этому и понять, почему мы это делаем. У нас такой регион, здесь опасаются больших скоплений людей – а вдруг снова переворот. Поэтому мы идем потихоньку, договариваемся с посольством, чтобы с местными властями не было проблем – это нам не нужно. Лучше спокойно, потихоньку вводить в курс дела местное население", – подчеркнул он.

В целом в общине отмечаются все главные государственные праздники России, однако именно 9 Мая ценится больше всего. По словам Мишеля, это связано с тем, что в семьях бережно хранится память о воевавших родственниках, остающаяся важной частью воспитания подрастающих поколений.

"Я ходил в школу еще в Советском Союзе, в Ленинграде, потом учился в Москве, и у нас в семье всегда хранили память о предках, как и многие наши соотечественники. Но пока не было "Бессмертного полка", люди как-то не придавали этому значения. А сейчас все хотят рассказать истории о своих предках, показать их. У меня в семье все поддерживают эту акцию. <…> Мой дед был партизаном, ранен, отправлен в тыл на лечение и остался жив. Потом воспитывал детей, внуков. Я вырос на его воспитании", – поделился он.

© Александр Зиновьев Участники международной конференции "Память победителей" 1 из 13 Участники международной конференции "Память победителей" © Александр Зиновьев © Александр Зиновьев Церемония возложения цветов к мемориалу "Освободителям Белграда" 2 из 13 Церемония возложения цветов к мемориалу "Освободителям Белграда" © Александр Зиновьев © Александр Зиновьев Церемония возложения цветов к мемориалу "Освободителям Белграда" 3 из 13 Церемония возложения цветов к мемориалу "Освободителям Белграда" © Александр Зиновьев © Александр Зиновьев Министр труда и социальных вопросов Республики Сербия Зоран Джорджевич (слева) и полномочный посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко на церемонии возложения цветов к мемориалу "Освободителям Белграда" 4 из 13 Министр труда и социальных вопросов Республики Сербия Зоран Джорджевич (слева) и полномочный посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко на церемонии возложения цветов к мемориалу "Освободителям Белграда" © Александр Зиновьев © Александр Зиновьев Руководитель исполкома общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской (слева), сопредседатель межрегионального историко-патриотического движения "Бессмертный полк" Сергей Лапенков, народный артист СССР Василий Лановой и полномочный посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко 5 из 13 Руководитель исполкома общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской (слева), сопредседатель межрегионального историко-патриотического движения "Бессмертный полк" Сергей Лапенков, народный артист СССР Василий Лановой и полномочный посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко © Александр Зиновьев © Мария Давыдова Участники международной конференции "Память победителей" 6 из 13 Участники международной конференции "Память победителей" © Мария Давыдова © Мария Давыдова Участники международной конференции "Память победителей" 7 из 13 Участники международной конференции "Память победителей" © Мария Давыдова © Мария Давыдова Руководитель Поискового движения России, член Общественной палаты РФ Елена Цунаева и руководитель исполкома общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской 8 из 13 Руководитель Поискового движения России, член Общественной палаты РФ Елена Цунаева и руководитель исполкома общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской © Мария Давыдова © Мария Давыдова Участники международной конференции "Память победителей" 9 из 13 Участники международной конференции "Память победителей" © Мария Давыдова © Мария Давыдова Участники международной конференции "Память победителей" 10 из 13 Участники международной конференции "Память победителей" © Мария Давыдова © Александр Зиновьев Творческий вечер народного артиста СССР Василия Ланового 11 из 13 Творческий вечер народного артиста СССР Василия Ланового © Александр Зиновьев © Александр Зиновьев Творческий вечер народного артиста СССР Василия Ланового 12 из 13 Творческий вечер народного артиста СССР Василия Ланового © Александр Зиновьев © Александр Зиновьев Участники международной конференции "Память победителей" на творческом вечере народного артиста СССР Василия Ланового 13 из 13 Участники международной конференции "Память победителей" на творческом вечере народного артиста СССР Василия Ланового © Александр Зиновьев 1 из 13 Участники международной конференции "Память победителей" © Александр Зиновьев 2 из 13 Церемония возложения цветов к мемориалу "Освободителям Белграда" © Александр Зиновьев 3 из 13 Церемония возложения цветов к мемориалу "Освободителям Белграда" © Александр Зиновьев 4 из 13 Министр труда и социальных вопросов Республики Сербия Зоран Джорджевич (слева) и полномочный посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко на церемонии возложения цветов к мемориалу "Освободителям Белграда" © Александр Зиновьев 5 из 13 Руководитель исполкома общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской (слева), сопредседатель межрегионального историко-патриотического движения "Бессмертный полк" Сергей Лапенков, народный артист СССР Василий Лановой и полномочный посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко © Александр Зиновьев 6 из 13 Участники международной конференции "Память победителей" © Мария Давыдова 7 из 13 Участники международной конференции "Память победителей" © Мария Давыдова 8 из 13 Руководитель Поискового движения России, член Общественной палаты РФ Елена Цунаева и руководитель исполкома общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской © Мария Давыдова 9 из 13 Участники международной конференции "Память победителей" © Мария Давыдова 10 из 13 Участники международной конференции "Память победителей" © Мария Давыдова 11 из 13 Творческий вечер народного артиста СССР Василия Ланового © Александр Зиновьев 12 из 13 Творческий вечер народного артиста СССР Василия Ланового © Александр Зиновьев 13 из 13 Участники международной конференции "Память победителей" на творческом вечере народного артиста СССР Василия Ланового © Александр Зиновьев

Песни и фильмы о главном

После бурных обсуждений и ярких докладов участники конференции стали гостями творческого вечера Василия Ланового. В зале Дома войска прозвучали знакомые и близкие каждому песни военных лет, которые делегаты бойко хором пропели под звуки обычной гитары. "Катюша", "Смуглянка", "Темная ночь" и, конечно, "Журавли" отдавались эхом в сердцах присутствующих.

Затем микрофон перешел в руки Ланового, который поделился своими воспоминаниями о начале войны и душевными историями из жизни, включая байки о быте театра им. Евгения Вахтангова, которые никого не оставили равнодушным.

Завершил двухдневную конференцию предпремьерный показ художественного фильма "Счастье в конверте" – трогательного альманаха о любви и дружбе, о связи поколений, а также о том, как важно уважать свои корни и не предавать близких.