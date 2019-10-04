В подмосковной Балашихе сверстник пробил голову девятикласснице

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Мария Семенова. В заброшенном здании балашихинского микрорайона Заря нашли тело 15-летней Ирины Афанасьевой (имя изменено). Девочке пробили голову кирпичом, полиция и волонтеры искали ее больше суток. Оперативникам удалось по горячим следам задержать убийцу — им оказался ровесник Иры, сидевший с ней за одной партой.

Домашний ребенок

Первого октября примерно в пять часов вечера Ирина пошла на прогулку с друзьями. Но домой так и не вернулась. Как рассказал местным СМИ Александр, отец девочки, Ира всегда была "спокойным домашним" ребенком. Родители попросту не верили, что дочь могла задержаться и не предупредить их. Поздно вечером они обратились в полицию.

Стали искать — на просьбу подключиться отреагировали десятки жителей подмосковного города. Поиски продолжались до вечера 2 октября. Вот описание из ориентировки, которую распространяли волонтеры движения "Лиза Алерт": рост 174 сантиметра, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. С собой у девочки был мобильный телефон, на который родители безуспешно пытались дозвониться.

Пробитая голова

В среду нашли тело Ирины. Практически сразу был задержан и убийца. На сайте главного управления Следственного комитета по Московской области говорится, что это школьник, учившийся с Афанасьевой в параллельном классе.

© Фото : страница отца погибшей в социальных сетях Погибшая © Фото : страница отца погибшей в социальных сетях Погибшая

Впрочем, близкая подруга погибшей Вера Анисимова (имя изменено) рассказала РИА Новости, что Ирина и ее убийца учились в одном классе. Другой приятель Афанасьевой отправил нам фотографию, где она сидит за одной партой с темноволосым мальчиком, — школьник утверждает, что именно этот подросток хладнокровно пробил ей голову. Опознали парня и жители деревни Черное, входящей в состав Балашихи, — там находится дом Афанасьевой.

В школе № 18, где училась девочка, наотрез отказались разговаривать с корреспондентом РИА Новости.

Ссора

Девятиклассник не отпирался и признался в преступлении. Он сообщил следователям, что убил Ирину после того, как между ними вспыхнула ссора. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", максимальный срок по ней — до 15 лет лишения свободы. Однако преступник — несовершеннолетний, поэтому наказание могут смягчить. Впрочем, в СК намерены ходатайствовать перед судом, чтобы на время разбирательства подростка поместили под стражу.

Отец погибшей девочки оставил в социальной сети эмоциональный пост: "Мою дочь убили, но никто не уйдет от наказания!" Еще совсем недавно на его странице появлялись только радостные посты. На одном из снимков Ира на морском побережье держит в руках белых голубей. Подпись: "С Днем ангела, доченька!"

"Обычный парень"

Местные жители говорят, что подросток, убивший Ирину, последние годы рос без отца. "Семья неблагополучная, воспитывала парня в основном бабушка", — сказал корреспонденту агентства сосед.

Однако не все подтверждают эту информацию. Вера Антипова (имя изменено) пояснила РИА Новости, что не назвала бы семью асоциальной: "Отец умер, пацан жил с мамой. Он обычный парень. Мама и бабушка по линии папы у него очень хорошие. Ребенок не шатался без присмотра. Да, отец употреблял наркотики, но они матерью давно не жили вместе".

Мы попытались узнать в комиссии по делам несовершеннолетних, состояла ли семья на учете, однако там отказались дать комментарий.

Больше суток пользователи местных пабликов в соцсетях переживали за Иру и надеялись, что девочка "погуляет и вернется домой". Сейчас все выражают соболезнования Афанасьевым. Жители Балашихи возмущены поступком подростка. Хотя некоторые комментаторы заявили, что "виновато общество", а также подчеркнули, что подобные трагедии происходят из-за того, что "не все родители адекватны". "В состоянии аффекта у взрослых-то "шторки" падают, а что говорить о подростке?" — высказалась Маргарита И. Нашлись и те, кто усмотрел долю вины погибшей. "Почему она была в заброшенном здании с мальчиком? Я не говорю, что она сама виновата, но сейчас девочки ведут себя хуже пацанов", — отрезал один из пользователей. Правда, тут же получил массу негативных ответов в свой адрес.

От сумы и тюрьмы

Это не первый громкий случай, когда школьники убивают ровесников. Так, в декабре прошлого года по всей Иркутской области в течение недели искали 17-летнюю старшеклассницу Вику Каримову (имя изменено). Обнаружили ее на восьмой день на берегу реки — девушка скончалась от ранений. Убийцей оказался ее одноклассник. Парень проигрался на ставках и, чтобы поправить дела, взял у Вики в долг семьдесят тысяч рублей, но возвращать не спешил. Девушка стала настаивать, и подросток пошел на крайние меры, в чем ему помог 15-летний сосед. Вику несколько раз ударили ножом в подъезде жилого дома. Перенести тело на берег реки преступнику помогла его мать.