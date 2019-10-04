"Купи пармезан в последний раз!" Трамп вводит неожиданные санкции

Итальянский пармезан, французские вина, шотландский виски, немецкий кофе и колбаски из свинины — это не список покупок для хорошего корпоратива, а перечень (причем далеко не полный) европейских продуктов, которые попали под новые американские рестрикции.

Дональд Трамп решил разнообразить репертуар американской санкционной политики, и теперь под его прицелом не только Китай, Россия, Иран или Венесуэла, но уже и самые близкие (и, скорее всего, бывшие) сторонники США из Евросоюза. Формально вводятся "карательные тарифы", но официальные лица Старого Света (как и штатовские СМИ) не испытывают иллюзий и называют вещи своими именами: это именно санкции, причем правительство Франции и даже Еврокомиссия обещают симметрично ответить США с помощью аналогичных инструментов.

Агентство Рейтер сообщает : "Администрация Трампа установила двадцатипятипроцентные тарифы на французское вино, итальянский сыр и односолодовый шотландский виски. <...> Торговое представительство США опубликовало список из сотен европейских товаров, которые подпадают под новые тарифы. Среди этих товаров числятся печенье, салями, масло и йогурт. Во многих случаях тарифы применяются только к некоторым странам Евросоюза, например к германским камерам и британским одеялам, <...> тарифами также облагаются некоторые итальянские продукты — сыры пармиджано реджано, пекорино романо и проволоне, а еще итальянские фрукты, моллюски и йогурт."

Мы уже много раз писали о том, что отношения между Евросоюзом и США напоминают тяжелый и скандальный развод супругов, которые делят имущество, выясняют размеры алиментов и распространяют друг о друге ужасные сплетни. Теперь дело дошло до публичного битья посуды.

Стоит напомнить другие эпизоды идущего процесса. Трамп требует, чтобы страны Евросоюза тратили аж четыре процента от ВВП (что означает сотни миллиардов евро) на содержание НАТО, а ЕС (под руководством Германии) вместо этого создает собственную "европейскую армию" и не намерено выполнять требования США.

Публичный спор о том, кто должен кредитовать и оказывать прочую финансовую поддержку Украине, недавно затеянный президентом США, также напоминает семейную разборку. США и Евросоюз вместе поддержали украинский Майдан, а теперь никак не могут решить, кто должен больше платить за содержание непутевого отпрыска этого геополитического брака по расчету. Притом что тот ведет себя плохо, балуется коррупцией и боится воевать с Россией, чем сильно расстраивает одного из "родителей".

Если продолжить метафору геополитического развода, то можно вспомнить и то, как США пытаются запретить Евросоюзу — даже на уровне конкретных стран вроде Италии — получать финансирование от Китая. Или то, насколько нервно и негативно американские "ястребы" реагируют на участие европейских стран в китайском проекте "Один пояс, один путь". Эти реакции и по сути, и по форме являются эдакими сценами ревности, в которых дряхлеющий и стареющий мировой гегемон демонстрирует негативное отношение к молодому и энергичному сопернику.

В подобном контексте тарифы Трампа на пармезан, французские вина, испанские оливки, шотландский виски и немецкие колбаски — просто продолжение геополитического развода. Вашингтон очень давно хотел сделать по-настоящему больно европейским экспортерам, и тариф в 25 процентов от цены — как раз отличный способ добиться этого. В данном случае важно и то, что экономические санкции появились не на пустом месте, а стали продолжением очень старого конфликта, в котором Вашингтон и Брюссель воюют за доминирование на стратегически важном мировом рынке самолетостроения.

Сюжет превращения трансатлантической самолетостроительной вендетты в американские тарифы на сыр и вино впечатляет своей замысловатостью и достоин особого внимания.

После нескольких резонансных катастроф самолетов Boeing, которые нанесли серьезный имиджевый и экономический ущерб американской компании (которая, помимо всего прочего, очень важна для "оборонки" США и является крупным работодателем), администрация Трампа решила не дать европейскому конкуренту, концерну Airbus, воспользоваться ситуацией и увеличить долю рынка. Для этого были резко активизированы усилия по линии ВТО: с ее помощью Вашингтон хотел лишить Airbus доступа к государственным субсидиям от стран ЕС, открыто заявляя, что это необходимо, чтобы европейцы не могли "нечестно конкурировать". На днях комиссия ВТО не только вынесла решение в пользу США, но и разрешила американским властям "отомстить" через введение специальных заградительных пошлин на европейские товары, а у Министерства торговли Соединенных Штатов как раз был готов список из более ста наименований.