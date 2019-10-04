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РИА Новости

"Купи пармезан в последний раз!" Трамп вводит неожиданные санкции

08:00 04.10.2019 (обновлено: 23:47 04.10.2019)
19010
© AFP 2019 / Getty Images/Justin SullivanПокупатель в отделе импортного сыра в супермаркете в Сан-Франциско, США
Покупатель в отделе импортного сыра в супермаркете в Сан-Франциско, США
© AFP 2019 / Getty Images/Justin Sullivan
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Итальянский пармезан, французские вина, шотландский виски, немецкий кофе и колбаски из свинины — это не список покупок для хорошего корпоратива, а перечень (причем далеко не полный) европейских продуктов, которые попали под новые американские рестрикции.

Дональд Трамп решил разнообразить репертуар американской санкционной политики, и теперь под его прицелом не только Китай, Россия, Иран или Венесуэла, но уже и самые близкие (и, скорее всего, бывшие) сторонники США из Евросоюза. Формально вводятся "карательные тарифы", но официальные лица Старого Света (как и штатовские СМИ) не испытывают иллюзий и называют вещи своими именами: это именно санкции, причем правительство Франции и даже Еврокомиссия обещают симметрично ответить США с помощью аналогичных инструментов.

Агентство Рейтер сообщает: "Администрация Трампа установила двадцатипятипроцентные тарифы на французское вино, итальянский сыр и односолодовый шотландский виски. <...> Торговое представительство США опубликовало список из сотен европейских товаров, которые подпадают под новые тарифы. Среди этих товаров числятся печенье, салями, масло и йогурт. Во многих случаях тарифы применяются только к некоторым странам Евросоюза, например к германским камерам и британским одеялам, <...> тарифами также облагаются некоторые итальянские продукты — сыры пармиджано реджано, пекорино романо и проволоне, а еще итальянские фрукты, моллюски и йогурт."
Танки грязи не боятся
Вчера, 17:46РИА Новости
Танки грязи не боятся
Мы уже много раз писали о том, что отношения между Евросоюзом и США напоминают тяжелый и скандальный развод супругов, которые делят имущество, выясняют размеры алиментов и распространяют друг о друге ужасные сплетни. Теперь дело дошло до публичного битья посуды.
Стоит напомнить другие эпизоды идущего процесса. Трамп требует, чтобы страны Евросоюза тратили аж четыре процента от ВВП (что означает сотни миллиардов евро) на содержание НАТО, а ЕС (под руководством Германии) вместо этого создает собственную "европейскую армию" и не намерено выполнять требования США.
Публичный спор о том, кто должен кредитовать и оказывать прочую финансовую поддержку Украине, недавно затеянный президентом США, также напоминает семейную разборку. США и Евросоюз вместе поддержали украинский Майдан, а теперь никак не могут решить, кто должен больше платить за содержание непутевого отпрыска этого геополитического брака по расчету. Притом что тот ведет себя плохо, балуется коррупцией и боится воевать с Россией, чем сильно расстраивает одного из "родителей".
Хамон, everybody! Дональд Трамп пошел в торговую атаку на Евросоюз
3 октября, 18:47Акценты
Хамон, everybody! Дональд Трамп пошел в торговую атаку на ЕвросоюзПривыкли все же американцы к европейскому столу. А тут чай-кофе – облагают. Вино, виски – полежат. Потому что дорого. Хамон тоже падет жертвой торговой войны. Трамп сказал, что впредь не позволит союзникам подложить Штатам свинью по прежней таксе.
Если продолжить метафору геополитического развода, то можно вспомнить и то, как США пытаются запретить Евросоюзу — даже на уровне конкретных стран вроде Италии — получать финансирование от Китая. Или то, насколько нервно и негативно американские "ястребы" реагируют на участие европейских стран в китайском проекте "Один пояс, один путь". Эти реакции и по сути, и по форме являются эдакими сценами ревности, в которых дряхлеющий и стареющий мировой гегемон демонстрирует негативное отношение к молодому и энергичному сопернику.
В подобном контексте тарифы Трампа на пармезан, французские вина, испанские оливки, шотландский виски и немецкие колбаски — просто продолжение геополитического развода. Вашингтон очень давно хотел сделать по-настоящему больно европейским экспортерам, и тариф в 25 процентов от цены — как раз отличный способ добиться этого. В данном случае важно и то, что экономические санкции появились не на пустом месте, а стали продолжением очень старого конфликта, в котором Вашингтон и Брюссель воюют за доминирование на стратегически важном мировом рынке самолетостроения.
Сюжет превращения трансатлантической самолетостроительной вендетты в американские тарифы на сыр и вино впечатляет своей замысловатостью и достоин особого внимания.
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
28 сентября, 08:00РИА Новости
"Патриотизм — кусок красного мяса": за что глобалисты не любят Трампа
После нескольких резонансных катастроф самолетов Boeing, которые нанесли серьезный имиджевый и экономический ущерб американской компании (которая, помимо всего прочего, очень важна для "оборонки" США и является крупным работодателем), администрация Трампа решила не дать европейскому конкуренту, концерну Airbus, воспользоваться ситуацией и увеличить долю рынка. Для этого были резко активизированы усилия по линии ВТО: с ее помощью Вашингтон хотел лишить Airbus доступа к государственным субсидиям от стран ЕС, открыто заявляя, что это необходимо, чтобы европейцы не могли "нечестно конкурировать". На днях комиссия ВТО не только вынесла решение в пользу США, но и разрешила американским властям "отомстить" через введение специальных заградительных пошлин на европейские товары, а у Министерства торговли Соединенных Штатов как раз был готов список из более ста наименований.
Реакция Брюсселя не заставила себя долго ждать. Несмотря на решение ВТО, Еврокомиссия предлагает США сесть за стол переговоров по вопросу субсидий и вместо отмены господдержки Airbus обещает ответить Вашингтону. Данное намерение прямым текстом обозначено в ее официальном заявлении: "Если США решат наложить санкционированные ВТО контрмеры, это подтолкнет Евросоюз к ситуации, когда у нас не будет другого выбора, кроме как сделать то же самое".
Трудно вспомнить ситуацию, в которой коллективная Европа устраивала не только столь яркий праздник непослушания, но еще и угрожала дяде Сэму, причем не в кулуарах, а на официальном уровне. Судя по всему, процесс деградации трансатлантического союза зашел уже настолько далеко, что вряд ли поддается лечению, — а это, в свою очередь, хорошие новости для всех, кому хотелось бы жить в по-настоящему многополярном мире.
Государственный секретарь США Майк Помпео
3 сентября, 20:13Сказано в эфире
"Все к ноге!" Зачем Помпео съездил в Брюссель? Визит госсекретаря Майка Помпео в Брюссель был нацелен на то, чтобы напомнить об "общности интересов" между США и Европой, сообщили источники. Профессор СПбГУ Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о целях этого визита.
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Дональд ТрампЕврокомиссияВсемирная торговая организацияЕвросоюзГерманияАвторыВ мире
Популярные комментарии
Вот -вот! Давайте еще раз похороним трансатлантический союз! А потом еще раз, а сколько раз уже хоронили! Я даже не помню сколько раз нас уже радовали этой "хорошей" новостью.
4 октября, 10:35
ЕЕлена
57100029
Те, кто кушают пармезан, ценами сильно не озабочены! Написали бы вы, Иван, про нас, которые пальмовое масло вкушают, и взрослые, и дети!!!
4 октября, 17:17
gxkan
3800009
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