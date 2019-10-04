Лучшие фото недели: конкурс "Мисс Земля", пирсинг из ножей и военный парад

Участница конкурса "Мисс Земля" от Эквадора держит плакат с призывом использовать многоразовые сумки для шоппинга.
Участница конкурса "Мисс Земля" от Эквадора держит плакат с призывом использовать многоразовые сумки для шоппинга.
Мужчина стоит напротив экспоната с оптической иллюзией на интерактивной выставке "Tricked!" в Германии.
Мужчина стоит напротив экспоната с оптической иллюзией на интерактивной выставке "Tricked!" в Германии.
Президент России Владимир Путин перед церемонией фотографирования глав делегаций государств-участников Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ереване.
Президент России Владимир Путин перед церемонией фотографирования глав делегаций государств-участников Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ереване.
Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союза МС-12" с тремя членами экипажа МКС.
Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союза МС-12" с тремя членами экипажа МКС.
Мужчина в Дакарской соборной мечети.
Дети играют в трущобах Каракаса, Венесуэла.
Огненно-штурмовая полоса на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета.
Огненно-штурмовая полоса на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета.
Рыбный порт в Южном Гоа.
Женщины на квадрациклах во время самого масштабного пост-апокалипсического фестиваля "Wasteland Weekend".
Женщины на квадрациклах во время самого масштабного пост-апокалипсического фестиваля "Wasteland Weekend".
Мужчина с ребенком плачут после применения полицией слезоточивого газа во время столкновений в лагере беженцев на греческом острове Лесбос.
Мужчина с ребенком плачут после применения полицией слезоточивого газа во время столкновений в лагере беженцев на греческом острове Лесбос.
Украинская спортсменка Юлия Левченко на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 в Дохе.
Украинская спортсменка Юлия Левченко на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 в Дохе.
Фотография, сделанная через стекло аквариума на Пхукете, Тайланд.
Солдаты народно-освободительной армии Китая на военном параде в честь 70-летия образования КНР.
Солдаты народно-освободительной армии Китая на военном параде в честь 70-летия образования КНР.
Актриса Анджелина Джоли позирует перед премьерой фильма "Малефисента: Владычица тьмы" в Лос-Анджелесе.
Актриса Анджелина Джоли позирует перед премьерой фильма "Малефисента: Владычица тьмы" в Лос-Анджелесе.
Офицер полиции применяет слезоточивый газ во время студенческих протестов в Бандунге.
Офицер полиции применяет слезоточивый газ во время студенческих протестов в Бандунге.
Президент Франции Эмануэль Макрон стоит перед гробом Жака Ширака во время церемонии прощания с бывшим лидером Пятой республики.
Президент Франции Эмануэль Макрон стоит перед гробом Жака Ширака во время церемонии прощания с бывшим лидером Пятой республики.
Уборка пшеницы в Новосибирской области.
Участник антиправительственного восстания в Гонконге.
Гости музыкального фестиваля в Рио-де-Жанейро.
Мужчина с "пирсингом" из ножей на ежегодном Вегетарианском фестивале на Пхукете.
Мужчина с "пирсингом" из ножей на ежегодном Вегетарианском фестивале на Пхукете.
Родственники встречают освобожденных хуситами из центральной тюрьмы Саны, Йемен.
Родственники встречают освобожденных хуситами из центральной тюрьмы Саны, Йемен.
Демонстрант во время протеста в знак солидарности с палестинцами, заключенными в тюрьмах Израиля.
Демонстрант во время протеста в знак солидарности с палестинцами, заключенными в тюрьмах Израиля.
Лангуст оказался на тротуаре недалеко от Кемнадер-Зе в Германии после продолжительного дождя.
Лангуст оказался на тротуаре недалеко от Кемнадер-Зе в Германии после продолжительного дождя.
Автослесарь Сергей Кулагин готовит к выставке свои работы из отслуживших автомобильных деталей.
Автослесарь Сергей Кулагин готовит к выставке свои работы из отслуживших автомобильных деталей.
Австралийская модель суданского происхождения Адут Кеч на показе Givenchy в рамках парижской Недели моды.
Австралийская модель суданского происхождения Адут Кеч на показе Givenchy в рамках парижской Недели моды.
Призеры 16-го этапа чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формула-1" ВТБ Гран-при России 2019 на церемонии награждения.
Призеры 16-го этапа чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формула-1" ВТБ Гран-при России 2019 на церемонии награждения.
Рене Зеллвегер позирует на премьере фильма "Джуди" в Лондоне.