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РИА Новости

Лучшие фото недели: конкурс "Мисс Земля", пирсинг из ножей и военный парад

09:00 04.10.2019 (обновлено: 09:05 04.10.2019)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2019 / Ted Aljibe

Участница конкурса "Мисс Земля" от Эквадора держит плакат с призывом использовать многоразовые сумки для шоппинга.

Претендентка из Эквадора на звание Мисс Земля 20019 с плакатом в защиту планеты
1 из 30

Участница конкурса "Мисс Земля" от Эквадора держит плакат с призывом использовать многоразовые сумки для шоппинга.

© AFP 2019 / Ted Aljibe
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время задержания участников протестов в Гонконге.
Сотрудники полиции во время задержания участников протестов в Гонконге
2 из 30
Сотрудники полиции во время задержания участников протестов в Гонконге.
© РИА Новости / Мигель Кандела
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© AP Photo / Jens Meyer

Мужчина стоит напротив экспоната с оптической иллюзией на интерактивной выставке "Tricked!" в Германии.

Мужчина на выставке Tricked! - The spectacular illusion exhibition в замке Аугустусбур в Германии
3 из 30

Мужчина стоит напротив экспоната с оптической иллюзией на интерактивной выставке "Tricked!" в Германии.

© AP Photo / Jens Meyer
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин перед церемонией фотографирования глав делегаций государств-участников Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ереване.

Президент РФ Владимир Путин перед церемонией совместного фотографирования глав делегаций государств-участников ВЕЭС в Ереване
4 из 30

Президент России Владимир Путин перед церемонией фотографирования глав делегаций государств-участников Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ереване.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союза МС-12" с тремя членами экипажа МКС.

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля Союза МС-12 с тремя членами экипажа МКС
5 из 30

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союза МС-12" с тремя членами экипажа МКС.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© AFP 2019 / John Wessels

Мужчина в Дакарской соборной мечети.

Последователь Baye Fall поет на выходе из мечети
6 из 30

Мужчина в Дакарской соборной мечети.

© AFP 2019 / John Wessels
© AFP 2019 / Matias Delacroix

Дети играют в трущобах Каракаса, Венесуэла.

Дети играют в трущобах Петаре в Каракасе, Венесуэла
7 из 30

Дети играют в трущобах Каракаса, Венесуэла.

© AFP 2019 / Matias Delacroix
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастницы выставки "ИгроМир 2019" и фестиваля Comic Con Russia 2019 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве.
Участницы выставки ИгроМир 2019 и фестиваля Comic Con Russia 2019 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
8 из 30
Участницы выставки "ИгроМир 2019" и фестиваля Comic Con Russia 2019 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Огненно-штурмовая полоса на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета.

Испытания на право ношения крапового берета в Новосибирской области
9 из 30

Огненно-штурмовая полоса на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© AFP 2019 / Noemi Cassanelli

Рыбный порт в Южном Гоа.

Торговля рыбой в рыболовецком порту в Агонде, Гоа
10 из 30

Рыбный порт в Южном Гоа.

© AFP 2019 / Noemi Cassanelli
© AFP 2019 / Agustin Paullier

Женщины на квадрациклах во время самого масштабного пост-апокалипсического фестиваля "Wasteland Weekend".

Участницы фестиваля Wasteland Weekend в пустыне Мохаве, США
11 из 30

Женщины на квадрациклах во время самого масштабного пост-апокалипсического фестиваля "Wasteland Weekend".

© AFP 2019 / Agustin Paullier
© AFP 2019 / Angelos Tzortzinis

Мужчина с ребенком плачут после применения полицией слезоточивого газа во время столкновений в лагере беженцев на греческом острове Лесбос.

Мигранты после применения полицией слезоточивого газа во время беспорядков в лагере беженцев Мориа на греческом острове Лесбос
12 из 30

Мужчина с ребенком плачут после применения полицией слезоточивого газа во время столкновений в лагере беженцев на греческом острове Лесбос.

© AFP 2019 / Angelos Tzortzinis
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Украинская спортсменка Юлия Левченко на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 в Дохе.

Юлия Левченко на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 в Дохе
13 из 30

Украинская спортсменка Юлия Левченко на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 в Дохе.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© AFP 2019 / Mladen Antonov

Фотография, сделанная через стекло аквариума на Пхукете, Тайланд.

Пляж Равай на острове Пхукет
14 из 30

Фотография, сделанная через стекло аквариума на Пхукете, Тайланд.

© AFP 2019 / Mladen Antonov
© REUTERS / Thomas Peter

Солдаты народно-освободительной армии Китая на военном параде в честь 70-летия образования КНР.

Военнослужащие КНР на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
15 из 30

Солдаты народно-освободительной армии Китая на военном параде в честь 70-летия образования КНР.

© REUTERS / Thomas Peter
© REUTERS / Mario Anzuoni

Актриса Анджелина Джоли позирует перед премьерой фильма "Малефисента: Владычица тьмы" в Лос-Анджелесе.

Актриса Анджелина Джоли во время премьеры фильма Малефисента: Владычица тьмы в Лос-Анджелесе
16 из 30

Актриса Анджелина Джоли позирует перед премьерой фильма "Малефисента: Владычица тьмы" в Лос-Анджелесе.

© REUTERS / Mario Anzuoni
© AP Photo / Kusumadireza

Офицер полиции применяет слезоточивый газ во время студенческих протестов в Бандунге.

Полиция применяет слезоточивый газ во время акции протеста студентов в Бандунге, Индонезия
17 из 30

Офицер полиции применяет слезоточивый газ во время студенческих протестов в Бандунге.

© AP Photo / Kusumadireza
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Президент Франции Эмануэль Макрон стоит перед гробом Жака Ширака во время церемонии прощания с бывшим лидером Пятой республики.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время церемонии прощания с Жаком Шираком
18 из 30

Президент Франции Эмануэль Макрон стоит перед гробом Жака Ширака во время церемонии прощания с бывшим лидером Пятой республики.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© РИА Новости / Александр Кряжев

Уборка пшеницы в Новосибирской области.

Уборка пшеницы в Новосибирской области
19 из 30

Уборка пшеницы в Новосибирской области.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© REUTERS / Susana Vera

Участник антиправительственного восстания в Гонконге.

Акция протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
20 из 30

Участник антиправительственного восстания в Гонконге.

© REUTERS / Susana Vera
© REUTERS / Pilar Olivares

Гости музыкального фестиваля в Рио-де-Жанейро.

Девушки на музыкальном фестивале в Рио-де-Жанейро
21 из 30

Гости музыкального фестиваля в Рио-де-Жанейро.

© REUTERS / Pilar Olivares
© AFP 2019 / Mladen Antonov

Мужчина с "пирсингом" из ножей на ежегодном Вегетарианском фестивале на Пхукете.

Участник ежегодного фестиваля вегетарианцев на Пхукете
22 из 30

Мужчина с "пирсингом" из ножей на ежегодном Вегетарианском фестивале на Пхукете.

© AFP 2019 / Mladen Antonov
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкОсенний лес на Титовской сопке.
Осенний лес на Титовской сопке
23 из 30
Осенний лес на Титовской сопке.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© REUTERS / Khaled Abdullah

Родственники встречают освобожденных хуситами из центральной тюрьмы Саны, Йемен.

Встреча заключенных с родственниками во дворе тюрьмы в Сане, Йемен
24 из 30

Родственники встречают освобожденных хуситами из центральной тюрьмы Саны, Йемен.

© REUTERS / Khaled Abdullah
© REUTERS / Mohamad Torokman

Демонстрант во время протеста в знак солидарности с палестинцами, заключенными в тюрьмах Израиля.

Демонстрант кидает камни в израильские войска во время акции солидарности с палестинскими заключенными, которые находятся в тюрьмах Израиля
25 из 30

Демонстрант во время протеста в знак солидарности с палестинцами, заключенными в тюрьмах Израиля.

© REUTERS / Mohamad Torokman
© AFP 2019 / dpa/Bernd Thisse

Лангуст оказался на тротуаре недалеко от Кемнадер-Зе в Германии после продолжительного дождя.

Рак пересекает пешеходную дорогу неподалеку от озера Кемнадер-Зе в городе Бохум
26 из 30

Лангуст оказался на тротуаре недалеко от Кемнадер-Зе в Германии после продолжительного дождя.

© AFP 2019 / dpa/Bernd Thisse
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Автослесарь Сергей Кулагин готовит к выставке свои работы из отслуживших автомобильных деталей.

Выставка металлических скульптур из автомобильных запчастей в Дивногорске
27 из 30

Автослесарь Сергей Кулагин готовит к выставке свои работы из отслуживших автомобильных деталей.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© AFP 2019 / Christophe Archambault

Австралийская модель суданского происхождения Адут Кеч на показе Givenchy в рамках парижской Недели моды.

Южно-суданско-австралийская модель Адут Акеч демонстрирует коллекцию Givenchy на показе в Париже
28 из 30

Австралийская модель суданского происхождения Адут Кеч на показе Givenchy в рамках парижской Недели моды.

© AFP 2019 / Christophe Archambault
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Призеры 16-го этапа чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формула-1" ВТБ Гран-при России 2019 на церемонии награждения.

Призеры 16-го этапа чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе Формула-1 ВТБ Гран-при России 2019 на церемонии награждения
29 из 30

Призеры 16-го этапа чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формула-1" ВТБ Гран-при России 2019 на церемонии награждения.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© REUTERS / Peter Nicholls

Рене Зеллвегер позирует на премьере фильма "Джуди" в Лондоне.

Американская актриса Рене Зеллвегер на премьере фильма Джуди в Лондоне. 30 сентября 2019
30 из 30

Рене Зеллвегер позирует на премьере фильма "Джуди" в Лондоне.

© REUTERS / Peter Nicholls
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