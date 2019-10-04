Все, как вы хотели: Банк России променял США на Китай

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Китайские гособлигации впервые лидируют среди зарубежных ценных бумаг, в которые Банк России инвестирует валютные резервы. На них приходится 13,4 процента — это в полтора раза больше, чем у американских трежерис, до прошлого года занимавших почти треть портфеля Центробанка. А самая большая доля в структуре резервов — у золота. Зачем России юани вместо долларов и почему сработала "золотая стратегия" — в материале РИА Новости.

Было, но прошло

Еще недавно в портфеле Банка России преобладали казначейские облигации США: в 2010 году вложения в эти бумаги превышали 176 миллиардов долларов. В 2014-м, когда Вашингтон ударил по Москве санкциями, доля американских активов начала сокращаться. Весной прошлого года после очередного пакета артироссийских мер ЦБ произвел масштабную распродажу, сократив портфель трежерис сразу вдвое: с 96,05 миллиарда до 48,724 миллиарда долларов.

К январю 2019-го гособлигаций США на балансе ЦБ оставалось всего на 14 миллиардов долларов, к маю — на 12 миллиардов, а к июлю — меньше десяти. Всего за полтора года вложения Банка России в американские бумаги сократились более чем в 11 раз и сейчас оцениваются в символические 8,5 миллиарда долларов.

Отказываясь от американских активов, ЦБ взял курс на диверсификацию резервов. Только за второй квартал прошлого года около 100 миллиардов долларов, полученных от реализации казначейских облигаций США, регулятор направил в долговые бумаги стран ЕС, Японии и КНР.

В результате, как сообщил регулятор в последнем обзоре, Китай впервые стал лидером по иностранным инвестициям России: на гособлигации КНР приходится 13,4 процента золотовалютных резервов на общую сумму примерно 65 миллиардов долларов. Интересно, что юань оказался и самым прибыльным активом, обеспечив Центробанку доход в 4,39 процента годовых.

Финальная распродажа

Доля валютных активов Банка России, номинированных в долларах, за пять лет упала с 29,2 процента до 9,2 процента. Вытесняя доллар из резервов, Россия активно сокращает и расчеты в американской валюте.

Пять лет назад на доллары в платежах по зарубежным контрактам приходилось больше 80 процентов, сегодня — 56. При этом доли расчетов в евро и рублях увеличились на 26 и 14 процентов соответственно.

Одна из причин ускоренной дедолларизации — угрозы Вашингтона отключить Россию от SWIFT, международной межбанковской системы передачи финансовых данных. Пекин выступает партнером Москвы в отказе от американской валюты.

Доля расчетов в нацвалютах между двумя странами пока невелика — менее 17 процентов, платежи в основном по-прежнему осуществляются в долларах и евро. Однако этот показатель будет расти, как и вообще сумма расчетов в рублях и юанях, поскольку в ближайшие пять лет Москва и Пекин рассчитывают удвоить объемы торговли — со 100 миллиардов долларов в год до 200 миллиардов к 2024-му.

Вынужденная необходимость

В начале августа агентство Bloomberg признало: Россия планомерно исключает доллар из международных расчетов и успешно переводит резервы в другие валюты.

Впрочем, как подчеркнул Владимир Путин, задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента Россия никогда не ставила и старалась лишь себя обезопасить. Президент отметил: вводя ограничения, США "своими руками уничтожают доллар" и подрывают к нему доверие. Использование Вашингтоном долларовых расчетов как инструмента политической борьбы приводит к тому, что многие страны мира переходят на платежи в национальных валютах.

Долларовые активы в ЗВР центральных банков разных стран действительно сокращаются: к концу 2018-го их доля упала до 61,7 процента — минимум за последние двадцать лет, подсчитал Европейский центральный банк. С момента глобального финансового кризиса 2008 года этот показатель сократился на семь процентных пунктов.

Параллельно уменьшаются масштабы применения американской денежной единицы в международной торговле. "Доллар все еще остается мировой резервной валютой, но его лидерство заметно пошатнулось", — констатировал ЕЦБ в июньском обзоре.

Золотая пора

Сейчас в ЗВР России больше всего золота: 18,2 процента (по состоянию на март). Это 2190 тонн драгоценного металла на сумму около 90 миллиардов долларов — рекорд за всю постсоветскую историю.

Стратегия упорного накопления золотых слитков казалась многим аналитикам сомнительной. Четыре года назад немецкая Die Welt отмечала, что "Путин загнал свою страну в ловушку золотых резервов".

С 2013-го котировки драгметалла пережили серию падений. В частности, летом 2018-го: за месяц цены упали с 1260 до 1170 долларов за унцию. И в марте 2019-го — с 1324 до 1285 долларов.

И все же наблюдатели признали: Россия ведет себя как прагматичный инвестор, хладнокровно скупая на бирже по выгодной цене товар, который другие активно продают. Теперь же, когда желтый металл взлетел в цене до шестилетних максимумов, тем более ясно: все делали правильно.

"Россия продемонстрировала миру, что страна с большой экономикой и пятыми по объему в мире золотовалютными резервами может избавиться от большей части долларовых активов и при этом прекрасно себя чувствовать", — отмечает Bloomberg.