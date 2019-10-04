Рита Ора ведет переговоры о съемках в ремейке "Оливера Твиста"

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Певица Рита Ора может принять участие в высокобюджетном голливудском ремейке музыкального фильма "Оливер!" 1968 года, который будет называться "Твист", . Певица Рита Ора может принять участие в высокобюджетном голливудском ремейке музыкального фильма "Оливер!" 1968 года, который будет называться "Твист", сообщает The Sun.

Ожидается, что новая картина станет "свежим пересказом" романа Чарльза Диккенса и будет сильно отличаться от старой ленты. Уже известно, что в нее войдут новые песни.

Предстоящая работа может стать самой крупной ролью Риты в кино. Источник, близкий к съемочному процессу, уточнил: "Она провела переговоры о съемках в фильме, ее персонаж списан с карманника Джона Докинса".