Рита Ора ведет переговоры о съемках в ремейке "Оливера Твиста"

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Певица Рита Ора может принять участие в высокобюджетном голливудском ремейке музыкального фильма "Оливер!" 1968 года, который будет называться "Твист", сообщает The Sun.
Ожидается, что новая картина станет "свежим пересказом" романа Чарльза Диккенса и будет сильно отличаться от старой ленты. Уже известно, что в нее войдут новые песни.
Предстоящая работа может стать самой крупной ролью Риты в кино. Источник, близкий к съемочному процессу, уточнил: "Она провела переговоры о съемках в фильме, ее персонаж списан с карманника Джона Докинса".
Впервые о фильме стало известно три года назад, но активная работа началась только сейчас. В ремейке также может сняться 86-летний Майкл Кейн.