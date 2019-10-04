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РИА Новости

"Они станут неуязвимы": зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90

08:00 04.10.2019 (обновлено: 10:03 04.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТанк Т-90М
Танк Т-90М
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. Непробиваемая защита, автоматизированная система управления огнем и форсированный двигатель — российская армия начала получать усовершенствованные танки Т-90М. Госконтракт на модернизацию нескольких сотен машин подписали еще летом. На днях главком Сухопутных войск Олег Салюков заявил, что первые улучшенные образцы уже в строю. Об особенностях Т-90М — в материале РИА Новости.

Цитадель на гусеницах

Корпорация "Уралвагонзавод" занялась модернизацией основного боевого танка Т-90 еще в 2004-м. В инициативном порядке. Армии тогда было не до закупок новой техники, поэтому улучшенную машину предложили иностранным заказчикам. Впервые модернизированную и заточенную под экспорт версию Т-90МС показали в 2011-м на выставке в Нижнем Тагиле.
Параллельно шла работа в интересах Минобороны по теме "Прорыв-3". Это ответ на постоянное совершенствование противотанкового оружия, растущие мощность и точность боеприпасов, появление новых средств обнаружения. Танк Т-90 требовалось сделать более живучим на поле боя.
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"Главное отличие Т-90М от последней модификации со сварной башней и индексом "А" — усиление защиты во всех проекциях, — рассказывает РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Достичь этого удалось за счет изменения состава бронирования, применения новой динамической защиты, монтажа решетчатых экранов. Усовершенствована также система постановки завес".
Обновленный танк получил продвинутый комплекс модульной динамической защиты "Реликт", по эффективности в несколько раз превосходящий "Контакт" предыдущего поколения. Такая "шкура" выдержит прямое попадание самых мощных типов кумулятивных снарядов и других средств поражения бронетехники, применяемых сегодня армиями разных стран.
От мин с магнитометрическими взрывателями экипаж бронемашины надежно прикрыт системой электромагнитной защиты. Комплекс "Арена-М" автоматически обнаруживает подлетающие снаряды и с расстояния в несколько метров выстреливает по ним специальными разрушающими боеприпасами.
© AP Photo / Channi AnandТанк Т-90 индийской армии
Танк Т-90 индийской армии
© AP Photo / Channi Anand
Танк Т-90 индийской армии

Ствол от "Арматы"

Конструкторы плотно поработали и над увеличением огневой мощи Т-90. Танк получил 125-миллиметровую гладкоствольную пушку 2А82-М1, такую же, как на перспективном Т-14 "Армата". На сегодня это самое эффективное в мире танковое орудие из серийно выпускаемых: позволяет стрелять усиленными зарядами и по основным характеристикам в полтора раза превосходит лучшую танковую пушку НАТО — Rheinmetall Rh120, которую ставят на "Леопарды" и "Абрамсы".
"Для 2А82-М1 имеются осколочно-фугасный и подкалиберный боеприпасы, а также управляемая ракета, — уточняет Мураховский. — Но самое главное, танк оснастили уникальной системой управления огнем с автоматом сопровождения целей. Цифровой баллистический вычислитель мгновенно учитывает внешние условия, целевую обстановку и делает соответствующие поправки".
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата" на выставке "Армия России — завтра"
Танк Т-14 Армата на выставке Армия России – завтра
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Танк Т-14 "Армата" на выставке "Армия России — завтра"
На Т-90М можно воевать и днем, и ночью. Тепловизионный и панорамный прицелы командира обеспечивают экипажу режим работы, который на Западе называют "охотник-стрелок". Командир обнаруживает цель и тут же передает ее координаты наводчику. Тот, не тратя время на поиски, пускает в дело пушку. Благодаря современным цифровым средствам связи машина быстро интегрируется в единую систему управления тактического звена, освещающую тактическую ситуацию на поле боя.
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Танк стал заметно шустрее — двигатель Т-90М форсирован до 1130 лошадиных сил. И хотя базовая конструкция мотора прежняя, сто тридцать дополнительных "лошадок" дали заметную прибавку в приемистости и динамике. Кроме того, машину оснастили дополнительной вспомогательной установкой, поддерживающей работоспособность всех систем без запуска основного двигателя. Это очень кстати при действиях в обороне, когда бортовая электроэнергия буквально "пожирается" системой управления огнем...
Не забыли разработчики и о комфорте членов экипажа. В базовой комплектации — кондиционер. Танкисты смогут самостоятельно регулировать температуру, скорость подачи и направление холодного воздуха. Ранее климатические системы ставили в основном на экспортные машины.
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкМакет российского танка Т-90МС на Международной выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби
Макет российского танка Т-90МС на международной выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби
© РИА Новости / Александр Мельников
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Макет российского танка Т-90МС на Международной выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби

Железная гвардия

Напомним, основной боевой танк Т-90 приняли на вооружение в 1992-м. Промышленность успела выпустить около сотни машин, после чего производство встало — не хватало денег. Снова конвейер заработал в начале 2000-х, когда Россия заключила контракт на поставки Индии.
Экспортная версия Т-90С — самый продаваемый и узнаваемый за рубежом российский танк. Его покупают страны Ближнего Востока, Африки и Азии. Всего продано около полутора тысяч машин. Индия купила лицензию на производство тысячи.
В распоряжении российской армии насчитывается около четырехсот Т-90 различных модификаций. Модернизировать будут все. И хотя в процентном соотношении от общего количества танков Т-90 занимают не первое место, их доведение "до кондиции" качественно повысит боевые возможности подразделений.
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Эта программа — часть масштабного плана переоснащения Сухопутных войск. В этом году в воинские подразделения поступят более двух с половиной тысяч новых и модернизированных образцов военной техники. Особое внимание Минобороны уделяет проекту "Армата" и в частности танку Т-14, построенному на его основе. Перспективная машина пока находится в опытной эксплуатации, но вот-вот пойдет на госиспытания.
Основной "рабочей лошадкой" российских танкистов остается заслуженный и проверенный временем Т-72. В армейском парке числятся около десяти тысяч таких машин, при этом значительная часть уже прошла глубокую модернизацию. Улучшенные Т-72Б3 ничем не уступают, а во многом даже превосходят современные западные образцы бронетехники.
© РИА Новости / Андрей СтанавовОсновной боевой танк Т-72Б1 на полигоне Погоново в Воронежской области
Основной боевой танк Т-72Б1 на полигоне Погоново в Воронежской области
© РИА Новости / Андрей Станавов
Основной боевой танк Т-72Б1 на полигоне Погоново в Воронежской области
781542713
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Т-90Т-14АрматаУралвагонзаводРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Очень хорошая машина
4 октября, 13:36
Alexander Knaub
1900000
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