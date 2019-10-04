Абель Феррара: в Уиллеме Дефо есть все, что я хочу видеть в актере

Первый успех пришел к Абелю Ферраре в 1979 году после выхода фильма "Убийца с электродрелью", в котором он также сыграл главную роль. Его авторству принадлежат такие картины, как "Мисс сорок пятый калибр", "Король Нью-Йорка", "Плохой лейтенант". Он приехал в Москву на фестиваль американского кино Amfest, чтобы представить драму "Томмазо", главным героем которого становится независимый американский режиссер, переехавший в Рим, как и сам Феррара. В интервью РИА Новости режиссер вместе со своей супругой Кристиной Кириак рассказали о том, какие перемены произошли в творчестве режиссера за последние восемь лет, почему он доверил актеру Уиллему Дефо самое ценное, что у него есть, и чем его раздражает современное кино. Беседовала Валерия Высокосова. Sputnik выступает международным информационным партнером, а РИА Новости официальным информационным партнером Amfest в России.

— Ваши фильмы, особенно ранние, для неподготовленного зрителя могут показаться шокирующими, о вас самом в прессе можно найти разные отзывы, в том числе и не самые лестные. Среди самого нейтрального — возмутитель спокойствия. Но при подготовке к этой встрече я прочла много ваших интервью и вы показались мне совершенно другим человеком. Как бы вы описали себя сами?

Кристина Кириак: Это лучший вопрос, который тебе могли задать!

Абель Феррара: Это вы мне должны сказать. Вы же читали интервью и смотрели мое кино. Как я могу описать себя?

— Да, но вы же живете с собой, вы знаете себя точно лучше, чем я.

Абель Феррара: Я постоянно меняюсь. Эти фильмы снимал человек, который переживает трансформации. И мои картины тоже становятся частью этого процесса. Тот режиссер, который создавал "Томмазо", и тот, который снимал "Сибирь" (следующий фильм Феррары – ред.), — два разных человека.

— Тогда давайте продолжим этот разговор про изменения, но на примере ваших фильмов. В последнее время вы будто бы успокоились, ваши недавние работы сильно отличаются от тех, что вы снимали в начале карьеры. Почему сейчас вам интересно снимать именно такие картины?

Абель Феррара: Кристина, ответь, пожалуйста, на этот вопрос.

Кристина Кириак: Лет восемь назад ты был алкоголиком, наркоманом, у тебя было много разных проблем. За это время ты сильно изменился. Разумеется, твой ум прояснился, теперь ты видишь все именно таким, каким оно является на самом деле, без каких-либо фантазий или искаженного восприятия. Здоровое тело и ясный ум изменили твою точку зрения. К тому же ты встретил меня, у нас родилась малышка.

— Уиллем Дефо часто появляется в ваших фильмах, и "Томмазо" в этом плане не стал исключением. Что именно привлекает вас в этом актере? Почему вы раз за разом приглашаете его сниматься?

Абель Феррара: Он невероятно талантливый артист, невероятно умный, человек с потрясающей самоотдачей. Мы дружим много лет, наши отношения за это время вышли на новый уровень. Мои фильмы следуют один из другого, каждый предыдущий становятся фундаментом для следующего. Это касается не только выбора актеров. На самом деле, когда съемки заканчиваются, мы же не расходимся по домам, как ни в чем не бывало. Мы продолжаем работать вместе, у нас формируется команда проверенных людей. Я, конечно, не планировал снимать с Дефо шесть фильмов, но сняв его в первый раз, я понял, что в нем есть все, что мне нужно в актере.

— В "Томмазо" есть достаточно откровенные сцены, и в этом фильме, помимо Дефо, вы сняли свою жену и дочку. Можно ли сказать, что вы доверяете этому артисту полностью?

Абель Феррара: Кристина, давай снова ты.

Кристина Кириак: Конечно, Абель очень ему доверяет. До этого Уиллем сыграл в фильме "4:44 Последний день на Земле" вместе с бывшей девушкой Абеля, теперь с ним снялась я. Уиллем очень открытый человек, у него огромный опыт, поэтому работать с ним легко. С другим актером я бы не смогла сыграть в таких сценах, с ним же я чувствовала себя самой собой. Что касается Абеля, такая у него работа – быть режиссером. Неважно, кого он снимает. В этом фильме мы были его музами и мы были выше какого-либо смущения. Мы были командой, которая делает что-то прекрасное. Это важно.

Абель Феррара: Меня бесят эти выверенные фильмы, в которых режиссеры боятся изображать сексуальность. Они мне кажутся неубедительными. Я вырос в 1960-е, когда вокруг царила свобода самовыражения, сексуальная свобода и так далее. Сейчас же все вокруг такие нежные, вокруг много ограничений – что можно показывать и что можно видеть. Люди сами себя ограничивают, но можно ли запретить себе фантазировать? В воображении дозволено все. Я показываю это в кино: и что герой представляет себе, и что он делает на самом деле.

— Многие называют этот фильм вашей автобиографией. На экране мы видим, как герой, несмотря на то, что внешне его жизнь почти идеальна, все равно занимается саморазрушением, видит то, чего на самом деле нет. Переживаете ли вы нечто подобное сейчас?