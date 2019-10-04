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РИА Новости
Туризм

Эксперты выяснили, как российские туристы готовятся к путешествиям

06:09 04.10.2019
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© Fotolia / baranqМолодая пара у компьютера
Молодая пара у компьютера
© Fotolia / baranq
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Более половины российских путешественников тщательно готовятся к поездкам, но оставляют место для импровизации, сообщает Skyscanner.
Специалисты сервиса опросили более 1 000 пользователей и выяснили, как они готовятся к поездкам.
Оказалось, что более половины респондентов (56%) заранее выбирают несколько обязательных пунктов программы, а на месте уточняют планы, ориентируясь на настроение и обстоятельства.
Принимать спонтанные решения готовы 16% опрошенных: они не планируют ничего заранее и, оказавшись в новом месте, идут "куда глаза глядят". Хотя бы минимально готовятся к поездке дома 9% туристов, они же чаще всего пользуются услугами опытного гида, приехав на отдых.
Примерно 19% ответивших отправляются в поездку, имея детальный план на каждый день путешествия.
Также опрос показал, что у мужчин формат спонтанных путешествий популярнее, чем у женщин —первые чаще принимают решение о маршруте отдыха на месте (20% против 15%).
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