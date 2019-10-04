Эксперты выяснили, как российские туристы готовятся к путешествиям

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Более половины российских путешественников тщательно готовятся к поездкам, но оставляют место для импровизации, сообщает Skyscanner.

Специалисты сервиса опросили более 1 000 пользователей и выяснили, как они готовятся к поездкам.

Оказалось, что более половины респондентов (56%) заранее выбирают несколько обязательных пунктов программы, а на месте уточняют планы, ориентируясь на настроение и обстоятельства.

Принимать спонтанные решения готовы 16% опрошенных: они не планируют ничего заранее и, оказавшись в новом месте, идут "куда глаза глядят". Хотя бы минимально готовятся к поездке дома 9% туристов, они же чаще всего пользуются услугами опытного гида, приехав на отдых.

Примерно 19% ответивших отправляются в поездку, имея детальный план на каждый день путешествия.