Ученые готовят надувной бублик для полета на край Солнечной системы

"Наш аппарат представляет из себя тор, проще говоря — "бублик", у которого средняя часть закрыта пластинкой. Пластинка и есть солнечный парус, он раскроется благодаря тому, что в тор в определенный момент поступит инертный газ ксенон и надует всю конструкцию. Корпус будет покрыт специальным веществом, которое начнет испаряться, когда парусник приблизится к Солнцу, что обеспечит конструкции ускорение по принципу реактивного двигателя", — рассказал Кезерашвили.
"Длительность перелетов до других звезд гигантская. Самому скоростному космическому зонду "Вояджер-1" потребуется 300 лет, чтобы достигнуть облака Оорта. Наш парус способен долететь до него за 20-30 лет. Это значит, что мы или ближайшее поколение сможем получить доказательство существования облака, предположительно порождающего все кометы, и изучить то, что осталось от формирования Солнечной системы около 4,6 миллиарда лет назад", — отметила руководитель исследования, профессор кафедры космического машиностроения Самарского университета Ольга Старинова.