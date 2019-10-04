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РИА Новости

Ученые готовят надувной бублик для полета на край Солнечной системы

03:00 04.10.2019
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© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/Shad.off, Depositphotos/Molodec_, NASAКосмический зонд, летящий к облаку Оорта
Космический зонд, летящий к облаку Оорта
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/Shad.off, Depositphotos/Molodec_, NASA
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Самарские ученые ведут разработку космического солнечного парусника, который сможет обогнать самые скоростные зонды и добраться до отдаленных уголков космоса. Он также поможет в разгадке происхождения комет, проверит на практике общую теорию относительности и обеспечит электроэнергией будущих марсианских колонистов, сообщили в пресс-службе Самарского университета.
По словам участника исследования, члена международной академии астронавтики, директора центра теоретической физики Городского университета Нью-Йорка, профессора Романа Кезерашвили, новый парус в отличие от предыдущих версий будет круглой надувной конструкцией и сможет получать реактивное ускорение без дополнительных двигателей.

"Наш аппарат представляет из себя тор, проще говоря — "бублик", у которого средняя часть закрыта пластинкой. Пластинка и есть солнечный парус, он раскроется благодаря тому, что в тор в определенный момент поступит инертный газ ксенон и надует всю конструкцию. Корпус будет покрыт специальным веществом, которое начнет испаряться, когда парусник приблизится к Солнцу, что обеспечит конструкции ускорение по принципу реактивного двигателя", — рассказал Кезерашвили.

Ученый отметил, что испарение вещества с поверхности паруса позволит быстро двигаться с помощью давления солнечного света. Это поможет добраться до загадочного облака Оорта на краю Солнечной системы, где, как считают ученые, зарождаются кометы.
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"Длительность перелетов до других звезд гигантская. Самому скоростному космическому зонду "Вояджер-1" потребуется 300 лет, чтобы достигнуть облака Оорта. Наш парус способен долететь до него за 20-30 лет. Это значит, что мы или ближайшее поколение сможем получить доказательство существования облака, предположительно порождающего все кометы, и изучить то, что осталось от формирования Солнечной системы около 4,6 миллиарда лет назад", — отметила руководитель исследования, профессор кафедры космического машиностроения Самарского университета Ольга Старинова.

С помощью солнечного паруса можно будет решать и другие задачи: доказать фундаментальные законы физики, которые невозможно получить в условиях Земли (например, общую теорию относительности), "согреть" Марс, где средняя температура минус 50°С, отражая солнечные лучи даже в ночное время суток. Это обеспечит необходимую температуру и увеличит выработку электроэнергии на марсианской базе.
По словам Стариновой, на кафедре космического машиностроения уже просчитаны варианты перелетов парусника ко всем планетам Солнечной системы. Небольшие парусники могут долго находиться на орбитах около Юпитера, Сатурна или Марса, передавая на Землю научные данные. В настоящее время идет расчет траекторий путешествия к Солнцу.
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"Мы должны рассчитать траектории, которые позволят максимально приблизиться к Солнцу, а также накачать парус солнечной энергией и при этом не спалить его. Это приобретает особенное значение, когда мы говорим о дальних миссиях, например, к Альфе Центавра", — сказала Старинова.
Студенты Самарского университета также участвуют в разработке солнечного паруса. В проекте принимают учащиеся трех магистерских программ: Динамика и управление движением космических систем, Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе и Технологические инновации в производстве ракетно-космической техники.
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