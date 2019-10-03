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РИА Новости

Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии

23:57 03.10.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о том, что он видит возможности урегулировать вопрос с размещением американских ракет средней дальности в Азии, можно считать базой для переговоров, заявил РИА Новости американский политолог, почетный научный сотрудник Института имени Кеннана Уильям Хилл.
Путин в ходе пленарной сессии заседания дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что очень рассчитывает, что пока окончательных решений по размещению ракет США в Азии не принято, и есть еще определенные возможности для урегулирования ситуации.
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"Такое предложение, по моему мнению, должно, по крайней мере, приветствоваться как база для переговоров", - заявил политолог.
По мнению Хилла, лучше, чтобы реакция Вашингтона была быстрой и положительной, но в условиях начинающейся президентской гонки в США решить вопрос с ракетами до выборов будет сложно.
"Хотелось бы получить ответ более быстрый. Пока, насколько я знаю, этот вопрос обсуждается, не решен в американских государственных кругах. И надеюсь, что ответ был бы положительным", - заявил эксперт.
"Возможно, конечно, (решить вопрос до выборов - ред.) будет значительно труднее, потому что политикам очень трудно обращать внимание на такие вопросы, когда они борются друг с другом", - добавил он.
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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Глава Пентагона Марк Эспер на следующий день после прекращения действия ДРСМД заявил, что выступает за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии. Пентагон распространил заявление, в котором говорилось, что США и Австралия заявили о необходимости начала "новой эры" в области контроля над вооружениями и призвали Россию и КНР сесть за стол переговоров, при этом не исключив возможности продления договора СНВ.
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Владимир ПутинАзияРоссияСШАБезопасность
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