Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии

ВЕНА, 3 окт - РИА Новости. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский в четверг выразил надежду, что Москва и Вена продолжат реализацию совместных планов после формирования нового австрийского правительства.
В Вене 3-4 октября проходит Российско-австрийская молодежная платформа - центральное событие в рамках перекрестного года молодежных обменов между двумя странами.
"Символично, что такая крупная двусторонняя акция проводится всего через несколько дней после состоявшихся 29 сентября досрочных парламентских выборов в Австрии. Это подтверждает твердый обоюдный настрой наших стран на поступательное развитие двусторонних отношений вне зависимости от политической конъюнктуры. Тем более, когда речь, как в данном случае, идет о молодежной политике и творческой составляющей наших связей. Надеемся, что после формирования нового коалиционного правительства Австрии мы в таком же бодром духе продолжим реализацию наших совместных планов", - сказал Любинский на открытии молодежной платформы.
Согласно предварительным данным МВД республики, ответственного за ход выборов, Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем побеждает с результатом 38,4%, получая 73 из 183 мандатов в Национальном совете. Это дает возможность Курцу получить мандат на формирование правительства и снова стать канцлером республики.