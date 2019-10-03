Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии

"Символично, что такая крупная двусторонняя акция проводится всего через несколько дней после состоявшихся 29 сентября досрочных парламентских выборов в Австрии. Это подтверждает твердый обоюдный настрой наших стран на поступательное развитие двусторонних отношений вне зависимости от политической конъюнктуры. Тем более, когда речь, как в данном случае, идет о молодежной политике и творческой составляющей наших связей. Надеемся, что после формирования нового коалиционного правительства Австрии мы в таком же бодром духе продолжим реализацию наших совместных планов", - сказал Любинский на открытии молодежной платформы.