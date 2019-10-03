Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину

"Никогда не делаем это специально", — написала она в телеграм-канале.

Ранее, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что российские телеканалы, в том числе государственные, ведут независимую политику. При этом президент назвал неправильным, если кто-то из журналистов выставляет Украину в невыгодном свете. По его мнению, СМИ могут критиковать политиков, но никак не страну или народ.