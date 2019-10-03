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РИА Новости

Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину

23:16 03.10.2019 (обновлено: 00:00 04.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА 3 окт — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя слова Владимира Путина о работе российских СМИ, заявила, что журналисты не занимаются целенаправленным очернением Украины.

"Никогда не делаем это специально", — написала она в телеграм-канале.

Ранее, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что российские телеканалы, в том числе государственные, ведут независимую политику. При этом президент назвал неправильным, если кто-то из журналистов выставляет Украину в невыгодном свете. По его мнению, СМИ могут критиковать политиков, но никак не страну или народ.
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